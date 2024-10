Navezava na Ledene steze ni naključna, saj je bil David Urankar aktiven športnik tako v atletiki kot tudi v bobu, podobno kot junaki z Jamajke v filmski uspešnici iz devetdesetih. Kot razloži v intervjuju, zgodba tega filma z navezavo atletike in boba ni iz trte izvita, saj je "bob šport, kjer je vse v eksplozivnosti."

Čeprav je še danes zelo aktiven v raznih športih, denimo teku, kolesarjenju, golfu in košarki, pa ima bob pri njem posebno mesto. "Vsakič, ko zunaj postane malo hladneje in ko prideta prvi led in sneg, par noči sanjam o bob stezah. Sanjam, kako zvozim vse ovinke, povsem realno. En dan Cesana, naslednji St. Moritz, še zmeraj jih znam na pamet."

"Vsakič, ko zunaj postane malo hladneje in ko prideta prvi led in sneg, par noči sanjam o bob stezah," pravi David Urankar. Foto: Bojan Puhek

V mladosti je ob športni karieri začel tudi manekensko, ko je nastopal v oglasih in se občasno vrtel tudi po modnih pistah v več evropskih državah. Na televizijske ekrane je prišel po avdiciji na TV Slovenija za voditelja igre na srečo Deteljica. A prestop iz poziranja v vodenje ni bil mačji kašelj. "Najprej sem imel predavanja iz sproščenosti in prezence, govorne vaje, govorno artikulacijo, slovnico in poudarjeno branje besedil. To je bilo pet tečajev po uro in pol vsak teden, trajalo pa je pol leta. Še na faksu nisem imel tako intenzivnih predmetov."

Poezija motorjev z V8

David je tudi sovoditelj oddaje Avtomobilnost, saj so jekleni konjički že od nekdaj njegova strast. "Če imaš res rad testiranje avtomobilov, boš pri vsakem, ki ga dobiš v roke – tudi, če ima samo t. i. facelift – odkril nekaj dobrega, ker je v vsakem nekaj, v kar se na nek način zaljubiš." A prava ljubezen niso najnovejši terenci in električni avtomobili, temveč tradicija. "Oldtimerji so zame res nekaj posebnega, kakšni stari ameriški z mašino V8 ali V10 … ko zarohnijo, je to prava poezija."

Še na faksu nisem imel tako intenzivnih predmetov kot na TV Slovenija za voditelja oddaje, pravi. Foto: Bojan Puhek

"To je bila zelo neumna prometna nesreča"

Konec poletja, tik preden bi se moral udeležiti slovitega beneškega festivala za premiero filma Alfa., v katerem je imel stransko vlogo, je imel David hujšo prometno nesrečo. Padel je s kolesom in utrpel pretres možganov ter nekaj drugih poškodb.

Sam razlaga o dogodku zelo umirjeno in sistematično: "To je bila zelo neumna prometna nesreča, in to pri nizki hitrosti. S stranske ulice je pripeljal avtomobil, pritisnil sem obe zavori in odletel z glavo naprej na asfalt. Samo tega trenutka se spomnim." Glavno je, da zdaj hitro okreva, tudi zaradi hitre zdravstvene oskrbe: "Par minut sem bil nezavesten, ampak res, kapo dol. Toliko imamo za povedati čez slovensko zdravstvo, ampak ko se ti zgodi kaj takega, kot se je meni, vidiš, kako prijazni in učinkoviti so slovenski zdravniki."

"Toliko imamo za povedati čez slovensko zdravstvo, ampak ko se ti zgodi kaj takega, kot se je meni, vidiš, kako prijazni in učinkoviti so slovenski zdravniki." Foto: Bojan Puhek

O oglaševanju na nacionalki in Panorami

V Spotkastu sva se dotaknila tudi nekaterih bolj kontroverznih tem, med drugim številnih kritik, ki jih je deležna TV Slovenija zaradi preštevilnih promocijskih oglasov za prehranske dodatke. Kot razloži Urankar, se tega zavedajo tudi ustvarjalci oddaj na nacionalki. "Večkrat smo opozarjali, da je teh stvari preveč. Televizijci in radijci smo izpostavili, da je ločnica med oglasom in oddajo premajhna. Vse je posneto v studiu, ki je videti kot studio na RTV-ju, in gledalec ne ve, ali je to del programa ali oglasna oddaja. Razumem pa, da so oglasi nekaj, kar polni naš finančni sistem in na koncu smo ustvarjalci iz tega plačani, tako da moramo vzeti, kot je."

Zanj osebno je bil še bolj razvpit projekt oddaje Panorama, ki je bila med vzpostavitvijo deležna številnih kritik glede politične pristranskosti, vendar je sam sodelovanje v tej oddaji doživel precej drugače: "Prvič sem bil del projekta, ki je imel že v samem štartu negativen prizvok. Bili smo v nepravem trenutku na nepravem mestu. Bilo mi je zelo žal, da so nas ožigosali z marsikaterimi imeni in smermi, kar se politike tiče, ampak med tistimi, ki smo delali v redakciji, ne bi nikogar imel za vojaka ene ali druge strani. Morda so imeli ljudje, ki so ta projekt postavili, prevelik političen nahrbtnik že od prej."

Iz projekta oddaje Panorama sem se naučil, da ne želim več poročati o ničemer, kar ima zvezo s politiko, pravi Urankar. Foto: Bojan Puhek

Vseeno tudi na to izkušnjo gleda kot na nekaj pozitivnega: "Ti pa moram povedati, da sem se iz tega neizmerno veliko naučil. Predvsem to, da ne želim več poročati o ničemer, kar ima zvezo s politiko. Tako da me ne boš videl voditi Dnevnika ali Odmevov … Upam, da se ne bom ugriznil v jezik, zarečenega kruha se največ poje …"(smeh)

Ključna razlika med oddajo in filmom

Kot omenjeno, ga bomo kmalu lahko videli tudi v filmu, in sicer v nizozemski koprodukciji Alfa., ki prihaja v naše kinematografe v začetku leta. Čeprav je vesel vsake izkušnje, pa pravi, da zaenkrat še ne bo opustil televizijske kariere. Se je pa hitro naučil ključne razlike, ki jo je bržkone izkusil na lastni koži: "Pri oddaji večino časa gledamo v kamere, pri filmu pa se ne sme pogledati v kamero. Če pogledaš v objektiv, moraš dati za rundo."

Za več podrobnosti o modnih pistah, bob progah, televizijskih izkušnjah, avtomobilih in o tem, zakaj je res pomembno na kolesu nositi čelado, vabljeni k ogledu ali poslušanju Spotkasta.

