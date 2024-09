Nik Škrlec je slovenski igralec in televizijski voditelj, ki v seriji Ja, Chef! igra glasbenika in kuharja Denisa. Številni mlajši so z njim preživljali sobotna jutra, ko je pet let vodil kviz Male sive celice in nato z Niko Rozman še razvedrilno oddajo Krompir. Ta se je v času koronskega zaprtja razvila v izobraževalno-razvedrilni program Izodrom za podporo otrokom med šolanjem od doma. Je tudi nekdanji rekorder v pomnjenju števila pi in prvak v sestavljanju Rubikove kocke, tudi med potapljanjem na dah.

Povod za gostovanje v Spotkastu je njegov nedavni fokus na tehnike pomnjenja, ki jih je izkazal že pred leti, ko je postal prvak v pomnjenju števila pi in je nato tudi ustvaril večkrat nagrajeno gledališko predstavo o tem. Trenutno zaključuje poljudnoznanstveno knjigo o tej temi in nekatere koristne pristope je predstavil tudi v studiu.

"Tisto, kar si moramo zapomniti, pretvorimo v nekaj nenavadnega, nekaj, kar je za nas izziv, in to shranimo," na hitro razloži eno bolj vsestranskih tehnik – palačo spomina. A je ob raziskovanju spomina in možganov ugotovil, da je to, da si nekaj zapomnimo na pamet, še najmanj zanimiva stvar glede našega spomina.

Nik Škrlec trenutno zaključuje poljudnoznanstveno knjigo o tehnikah pomnjenja. Nekatere koristne pristope je predstavil tudi v Spotkastu. Foto: Jan Lukanović

Izodrom ga je ohranjal pri sebi

Pogovor je nanesel tudi na izobraževalno-razvedrilno oddajo Izodrom, ki jo je z Niko Rozman vodil med pandemijo. "Izodrom je bil tudi zame balzam, ker sem med pandemijo imel neko središče, ki me je ohranjalo bolj pri sebi, kot bi bil sicer," je razložil.

Predvsem je takšna oddaja zahtevala dodaten premislek: "Mislim, da je bila moč Izodroma v tem, da smo imeli pozitiven vpliv na gledalce in da smo bili v danem trenutku pomembni. Posledično smo se morali ves čas spraševati, kaj je sploh dovoljeno – morala sva izumiti način, kako si dajati petke. To se je spreminjalo iz dneva v dan. In morali smo iskati rešitve, kako bo vse videti televizijsko in da obenem dajemo zgled."

Sovražne odzive zaradi vodenja Malih sivih celic mu je pomagal prebroditi Pavle Ravnohrib, za kar mu je še zdaj hvaležen. Foto: Jan Lukanović

Sovražni govor zaradi Malih sivih celic

Večina nas je Nika Škrleca spoznala kot voditelja kviza za osnovnošolce Male sive celice, vendar je bilo njegovo prvo leto precej naporno. "Vstop v Male sive celice je bil zame izjemno zahteven predvsem zaradi odziva javnosti. Stopil sem v legendarno vlogo in v delo, ki ga je Pavle Ravnohrib vrhunsko opravljal leta in leta ter je bil sinonim za to oddajo. Veliko predvsem odraslih gledalcev se je tudi izrazito negativno odzvalo na to in se je name osebno obračalo prek spleta, v komentarjih, e-pošti, zasebnih sporočilih in to je bil zame najtežji del." Vendar Nik razloži, da mu je to pomagal prebroditi Pavle Ravnohrib, za kar mu je še zdaj hvaležen.

Youtuberska kariera

Poleg televizije in odrskih desk je Nik Škrlec doma tudi na spletu, predvsem na YouTubu, kjer pripravlja zelo zanimive vsebine. "Internet imam zelo rad, ker je bil zmeraj del moje ustvarjalnosti. YouTube kanal je zrasel z mano in ga razumem kot pomemben del vsega, kar počnem. Ogromno stvari sem se naučil na YouTubu in mi je v veselje, da učim druge," razloži. Lani je preizkusil, kako donosen je lahko YouTube in z neposrednimi finančnimi rezultati ni bil povsem zadovoljen.

"Ogromno stvari sem se naučil na YouTubu in mi je v veselje, da učim druge," pravi Nik Škrlec o svoji karieri v spletnih videih. Foto: Jan Lukanović

"Moj YouTube kanal z oglasi služi nekje en evro na tisoč ogledov. To je izredno malo. Na mesec tako dobim od 50 do 100 evrov, kar je v primerjavi z vložki več tisoč evrov izgube. Ampak to ni edini vir prihodkov." Kot razloži, mu to delo na koncu vseeno prinese dividende na drugih področjih: "V poslovnem smislu je v Sloveniji prisotnost na internetu investicija v promocijo samega sebe oziroma vzdrževanje lastne blagovne znamke, ki meni osebno koristi na tisoč področjih. Zaradi tega me podjetja in šole povabijo na predavanja in nastope. V šolah me otroci v glavnem poznajo po YouTubu, citirajo mi fraze od tam. Zato vidim smisel investicije."

