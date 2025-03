Glasbenik Jan Plestenjak je že večkrat poudaril, da rojstne dneve in druge obletnice nerad praznuje na velikih zabavah in s številnimi gosti. Tako je bilo tudi tokrat, ko ga je ob njegovem 52. rojstnem dnevu presenetila izbranka Tadeja Majerič in mu podarila sadno torto, ki je nosila številko 52 in srce, ter velik šopek rož.

Plestenjak se je izbranki zahvalil z objavo na družbenem omrežju Instagram in ob fotografiji zapisal: "Hvala, ljubezen." Temu je dodal emotikon srca. Kasneje je delil tudi posnetek, ki je razkril, da je bil s torto zelo zadovoljen in da mu je ta zelo teknila.

Januarja je priljubljeni slovenski glasbenik gostoval tudi v Spotkastu, kjer je razkril nekatere podrobnosti svojega razmerja in nekaj besed namenil tudi partnerki Tadeji. "Nimam skrivnosti, a ne maram delati teatra iz svojega življenja," je poudaril v Spotkastu. O svoji partnerki Tadeji Majerič, nekdanji profesionalni teniški igralki, s katero sta skupaj več kot eno leto, je povedal, da ima velik talent za tenis, ki ga zdaj spoznava tudi sam. Spregovoril je tudi o njenem talentu za kuhanje.

"Verjetno sva bila na začetku malo bolj sitna, zdaj pa sva se umirila," je povedal o njunem razmerju in dodal, da njegova izbranka "prav dobro kuha, videti je, da ima talent za to". "Ker imam sam rad tudi stvari na žlico," je še v Spotkastu povedal Plestenjak.

