Jan Plestenjak razkril, kaj mu je rešilo življenje

Jan Plestenjak, ki se je po letu premora prav za valentinovo vrnil na glasbene odre, je gostoval v podkastu Šokkast. Med drugim je spregovoril tudi o tem, kako sta se z mamo Doro Plestenjak za las izognila letalski nesreči.

Plestenjak je študiral v ZDA in skupaj z mamo sta bila namenjena iz New Yorka v Boston, kjer bi si ogledala, kje bo takrat 17-letni Jan med študijem nastanjen.

Ker si je mama zaželela kave in ker so bili leti tako pogosti, sta odšla na kasnejši let. Izkazalo se je, da jima je prav ta skodelica kave rešila življenje. Letalo je namreč kmalu po vzletu strmoglavilo v reko, nesreča pa je zahtevala več življenj.

Kot je pojasnil Plestenjak, se je to zgodilo sredi zime, in ker niso ustrezno očistili ledu na krilih, je letalo strmoglavilo.