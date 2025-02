Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Hitri zmenki za samske

V prestolnici vse do 12. marca, ko se ptički ženijo, poteka večtedenska prireditev LUV fest, ki združuje ljubezen, umetnost in "vandranje". V sklopu festivala, ki je namenjen vsem generacijam, lahko obiščete raznovrstne delavnice tako za samske kot pare, pogovorne večere, plesne tečaje, vodene oglede in še marsikaj. Ta konec tedna bodo na Prešernovem trgu in v parku Tivoli potekali tudi hitri zmenki.

Dogajalo se bo tudi v štajerski prestolnici in okolici, kjer ponujajo vrsto valentinovih večerij in degustacij, organizirajo pa tudi srečanje za samske.

Vsi samski lahko obiščete hitre zmenke, ki jih pripravljajo na Prešernovem trgu in v parku Tivoli. Foto: Shutterstock

Valentinove zabave ves konec tedna

Za romantično vzdušje bodo poskrbeli tudi številni slovenski in tuji glasbeniki, ki so ta konec tedna še posebej zasedeni. Med vidnejšimi dogodki je zagotovo ponovna vrnitev Jana Plestenjaka na glasbene odre, na katerih uradno ni stal že od decembra 2023. Za svoj prvi koncert po več kot letu dni je izbral mariborsko dvorano Tabor. Medtem ko se Plestenjak vrača, pa se za nekaj časa poslavljata Uroš in Tjaša, ki se že pripravljata na prihod nove družinske članice. Za svoj zadnji koncert za nekaj časa sta izbrala Avditorij Portorož.

Pestro bo tudi v drugih slovenskih krajih. Na Gospodarskem razstavišču se bodo zaljubljenci zabavali ob glasbi Vilija Resnika, v Medvodah bodo gostili Gibonnija, v Kranjski Gori veliki valentinov koncert pripravlja duo Maraaya, Fehtarji pa se po prihodu iz Los Angelesa, kjer so obiskali Anžeta Kopitarja, odpravljajo v Ljutomer. Na valentinovo bodo nastopili še Modrijani v Lendavi, Marko Vozelj v Krškem, Maja Keuc v Grosupljem, Adi Smolar v Štorah, Klapa Semikanta v Pivki ter Tomislav Bralić in Klapa Intrade v Podčetrtku.

Modrijani bodo na valentinovo v sklopu svoje turneje ob 25-letnici delovanja nastopili v Lendavi. Foto: Mediaspeed

Ljubezen bo v zraku tudi na sobotni večer. Obiskovalci Cankarjevega doma bodo priča posebnemu dogodku, Magnifico bo namreč po lanskem praznovanju 30. obletnice delovanja premierno predstavil svoj novi album, na katerem bodo njegove še neslišane pesmi. Prav koncert v hramu slovenske kulture bo uvod v prihajajočo turnejo, na kateri bo obiskal koncertne odre tako doma kot v tujini. Poseben mejnik bodo zaznamovali tudi člani skupine Pop Design, ki v Hali Tivoli pripravljajo koncert ob 40-letnici delovanja.

Po uspešnih koncertih v Ljubljani in Mariboru bosta nekdanja rivala Miran Rudan in Vili Resnik tokrat nastopila še v Škofji Loki. V Cerkljah na Gorenjskem bo za romantiko skrbel Žan Serčič, v celjski dvorani Golovec Petar Grašo, v štajerski prestolnici Ditka in Feri Lainšček, v Šoštanju skupina Flirrt, v Slovenskih goricah pa Trio Vivere. Pred premiero druge sezone izjemno priljubljene serije Skrito v raju, katere uvodno pesem izvaja Luka Basi, ta v Cvetličarni pripravlja veliki koncert, s katerim napoveduje turnejo po Sloveniji. Na dogodku bodo prisotni tudi igralci iz serije.

V karnevalsko dvorano na Ptuj tokrat prihajata Severina in Grupa Vigor, v Kostanjevico na Krki Eva Boto, na Bled skupina Siddharta, v Semič pa Niet. Vlado Kreslin bo medtem zabaval občinstvo v Šentilju v Slovenskih goricah, Bepop pa na Ravnah na Koroškem. Pestro bo tudi na priljubljenih smučiščih Kope in Krvavec, kjer bodo zaigrali Fehtarji in Zvita feltna. Za nedeljsko druženje pa bosta poskrbela Marko Vozelj z drugim koncertom v Krškem in Maja Keuc v Šoštanju.

Magnifico s koncertom v Cankarjevem domu začenja turnejo, med katero bo obiskal tako slovenske kraje kot nekaj lokacij v tujini. Foto: Mediaspeed

Na Ljubnem najboljše smučarske skakalke sveta

Ne bo pa vse samo v znamenju ljubezni in romantike. Na sporedu sta tudi posamični tekmi smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji, kjer boste lahko stiskali pesti za številne slovenske športnice. V ospredju bo zagotovo Nika Prevc, vodilna v svetovnem pokalu, za visoko uvrstitev na domači skakalnici pa se bosta potegovali še Ema Klinec in Taja Bodlaj. Obiskovalci bodo lahko uživali tudi ob pestri gostinski ponudbi in zabavnem programu v prireditvenem šotoru. Že tradicionalno bodo poskrbeli za najmlajše navijače, ki se bodo lahko na mini Planici preizkusili v svojih prvih skokih na smučeh in uživali v drugih aktivnostih otroškega kotička.

Nika Prevc se bo po lanski zmagi na domači skakalnici za najvišja mesta borila tudi letos. Foto: NordicFocus

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Preberite tudi: