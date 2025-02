Fehtarje v L. A. sprejel Kopitar, v dvorani zvenela Schatzi #video

Priljubljena slovenska narodnozabavna skupina Fehtarji se je v zadnjem tednu mudila na turneji po Kanadi, v zadnjih dneh pa so se odpravili tudi v Los Angeles, kjer jih je v domači dvorani sprejel slovenski hokejski as Anže Kopitar. Med hokejsko tekmo pa je zazvenela celo najbolj znana skladba skupine. Utrinke si oglejte v zgornjem posnetku.

Priljubljena skupina Fehtarji se v razširjeni zasedbi že dober teden dni mudi onkraj Atlantika, kjer so se najprej odpravili na turnejo po Kanadi (ustavili so se v Torontu in tudi v Hamiltonu v Ontariu), kjer so tudi izvedli nekaj koncertov. V zadnjih dneh pa so slovenski glasbeniki na zahodni obali ZDA, kjer so si v sredo v Crypto Areni (dvorani, kjer domuje tudi novi klub Luke Dončića LA Lakers ter ženski košarkarki klub LA Sparks) ogledali tekmo ekipe slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki je glasbenike tudi osebno velikodušno sprejel.

"King is King (Kralj je Kralj, op. a.). Anže Kopitar #11, hvala!" so ob objavi zapisali Fehtarji, ki so se javili s tekme Los Angeles Kings, ki so na domačem ledu zabeležili zmago s 6:3 proti moštvu Montréal Canadiens. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo.

Med tekmo pa je v dvorani celo zazvenela slovenska glasba, saj so predvajali veliko uspešnico Fehtarjev, priredbo Schatzi, ki je obnorela tako slovensko kot tudi tuje poslušalstvo. V dobrih dveh letih je pesem na platformi YouTube zabeležila že skoraj 8,5 milijona ogledov. Na velikem zaslonu je kamera ujela tudi zasedbo Fehtarjev, ki so ob tej priložnosti oblekli dres losangeleškega Kralja Kopitarja.

Fehtarji so, kot že omenjeno, v Kanadi nastopili pred slovenskim občinstvom in ob objavah zapisali: "Fantje, dajmo, za Slovence v Kanadi zaigrajmo! Naš prvi v Kanadi, naš prvi v tujini."

Obe glavni franšizi v hokeju in košarki imata v svojih vrstah slovenskega zvezdnika

V zadnjih dneh, ko je po prestopu iz Dallas Mavericks Los Angeles zatresla prava dončićmanija, pa je postalo tudi jasno, da bo odslej tudi košarkarski del Los Angelesa, ki navija za Jezernike, bogatejši še za enega slovenskega zvezdnika. Hokej je sicer v mestu angelov zagotovo v senci košarke, a zdaj imata dve glavni franšizi v obeh omenjenih športih v svojih vrstah Slovenca.

