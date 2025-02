Kopitarjevi znova slavili tam, kje bo odslej domoval tudi Luka Dončić

Hokejisti Los Angeles Kings so še drugič v sezoni severnoameriške lige NHL premagali Montreal s tremi goli razlike. Potem ko so v Kanadi zmagali s 4:1, so bili tokrat na domačem igrišču boljši z izidom 6:3, zmago so si zagotovili s štirimi goli v zadnji tretjini tekme. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k zmagi prispeval podajo.

Los Angeles je v teh dneh zatresla dončićmanija. Po šokantni nedeljski menjavi med kluboma Lakers in Dallas Mavericks je slavno košarkarsko franšizo na zahodni obali ZDA nepričakovano okrepil slovenski biser, ki bo tako zaigral s svojim vzornikom LeBronom Jamesom.

Ekipa LA Lakers domače tekme igra v dvorani Crypto.com, v tej pa domujejo tudi hokejski Kralji z Anžetom Kopitarjem. Hokej je v mestu angelov zagotovo v senci košarke, a zdaj imata dve glavni franšizi v obeh omenjenih športih v svojih vrstah Slovenca.

Anže Kopitar je svojemu košarkarskemu rojaku že izrekel dobrodošlico v Los Angelesu:

Kralji so prav v nedeljo zjutraj, ko je svet pretresala zamenjava Anthonyja Davisa in Luke Dončića, v Raleighu v Severni Karolini s 4:2 premagali moštvo Carolina Hurricanes in s tem po štirih tekmah prekinili črn niz porazov. Tokrat pa so na zmagoviti poti ostali z zmago v domači dvorani s 6:3 nad Montreal Canadiens.

Anže Kopitar je k zmagi prispeval asistenco. Foto: Guliverimage

Dva gola je dosegel Kevin Fiala, po enkrat pa so bili uspešni Vladislav Gavrikov, Warren Foegele, Brandt Clarke, zadnji je zadel po podaji Hrušičana, in Trevor Moore, ki je ob koncu zmago potrdil z natančnim strelom v nebranjen gol. Quinton Byfield je pri gostiteljih v statistiko vpisal tri podaje.

Kopitar je na ledu preživel 16 minut in 38 sekund, v tem času pa sprožil en udarec v okvir gola.

Edmonton je slavil po podaljšku. Foto: Guliverimage

Edmonton do zmage po podaljšku

Tesno zmago so v New Yorku dosegli Rangers, s 3:2 so strli odpor Bostona, ki je v drugi tretjini z dvema goloma v 16 sekundah iz zaostanka prešel v vodstvo in v zadnji del vstopil z minimalno prednostjo. V 46. minuti je izenačil Vincent Trocheck, v 52. pa so gostitelji povedli kljub igralcu manj, pod zmagoviti gol se je podpisal Chris Kreider.

Še tesneje je bilo v vetrovnem mestu, kjer je Edmonton vodil s 3:1, a je članom Chicago Blackhawks v zadnjih desetih minutah rednega dela uspelo izenačiti. Sledil je podaljšek, v tem pa gol Zacha Hymana za zmago kanadskega moštva.

Liga NHL, 5. februar:

Lestvica:

