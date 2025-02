Ottawa slavila še petič zapored, Trump sprejel prvake NHL

V noči na sredo bo v ligi kar 14 tekem, Anžeta Kopitarja z Los Angeles Kings pa naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko v Kalifornijo prihaja Montreal.

Sicer pa je bolj kot tekma v Nashvillu v ligi NHL ponoči izstopal sprejem prvakov Florida Panthers v Beli hiši pri novem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Ta je prvake pohvalil za ogromen trud, ki so ga vložili v osvojitev Stanleyjevega pokala, kasneje pa se je z igralci slikal v ovalni pisarni.

"Congratulations once again to the Florida Panthers on just an unbelievable season. You gave the fans one of the most riveting comebacks in NHL history." –President Trump 🇺🇸 @FlaPanthers pic.twitter.com/rZOcAGabFJ