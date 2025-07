Na dan, ko so Vegas Golden Knights dobili novo zvezdniško ime Mitcha Marnerja (osemletna in dobrih 81 milijonov evrov težka pogodba), so izgubili dolgoletnega nosilca igre. Izkušeni branilec Alex Pietrangelo je po 17 sezonah, ki jih je v ligi NHL odigral za Vegas ali St. Louis Blues, napovedal umik iz hokeja. Razlog: zdravstvene težave.

"Težko se je bilo sprijazniti, a odločitev je prava"

"Zadnjih nekaj let je bilo zelo zahtevnih za moje fizično počutje, trenutno sem, kar zadeva splošno zdravje, v težkem položaju. Potem ko sem z zdravniki in družino preučil možnosti, so mi svetovali, naj preneham intenzivno igrati hokej, da bi videli, ali se lahko moje telo toliko pozdravi, da bo kakovost mojega življenja spet 'običajna'. S to odločitvijo se je bilo težko sprijazniti. Verjetnost, da si bo moje telo toliko opomoglo, da bi spet lahko igral, je majhna. Vem pa, da je to prava odločitev zame in mojo družino," je v izjavi za javnost dejal Pietrangelo.

Ob njegovem umiku - 35-letnik ni napovedal upokojitve - mnogi niso spregledali dejstva, da si je Vegas tako sprostil pot do zadnje okrepitve Marnerja.

Težave s kolki

V klubu pravijo, da ima Pietrangelo pri tem, da je dal prednost dolgoročnemu zdravju in kakovosti življenja, popolno podporo organizacije.

"Alex se spopada s težavami s kolki, ki bi (če ne bi prekinil profesionalne športne poti, op. a.) zahtevale obojestransko rekonstrukcijo stegnenice brez zagotovila za uspeh. Skozi sezono so se ukrepi, ki jih je moral sprejeti, da je lahko igral in treniral, močno povečali in znatno vplivali ​​na njegovo telo," je dogajanje komentiral športni direktor Vegas Golden Knights Kelly McCrimmon.

Ob tem je dodal, da so 35-letniku februarja, med premorom NHL za turnir štirih narodov, zagotovili zdravljenje in počitek, da bi mu olajšali težave, ki pa nista dala želenih rezultatov.

Osvojil je dva Stanleyjeva pokala, leta 2019 s St. Louis Blues kot kapetan, ko je zabil zmagoviti gol za naslov prvaka, pred dvema letoma še z Vegasom. Foto: Reuters

Pietrangela so na naboru NHL leta 2008 kot četrtega izbrali St. Louis Blues. Za St. Louis in Vegas, katerih zaščitni znak je bil, je na 1.087 tekmah rednega dela sezone dosegel 637 točk (148 golov, 489 podaj), na 149 tekmah končnice pa dodal 80 točk (15 golov, 65 podaj).

Kanadčan je osvojil dva Stanleyjeva pokala, leta 2019 s St. Louisom, leta 2023 pa z zlatimi vitezi.

Bil je tudi član kanadske reprezentance, s katero je leta 2014 postal olimpijski prvak.

