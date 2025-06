Na naboru za ligo NHL je bil izbran tudi 17-letni slovenski hokejist Tinus Luc Koblar, sicer pod norveško zastavo, saj z družino že deset let živi na severu Evrope. Izbrali so ga Toronto Maple Leafs. Gre za mlajšega sina dveh nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov.

Andreja Grašič Koblar je bila ena naših najboljših biatlonk. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Na naboru za hokejsko ligo NHL je bil v drugem krogu kot 64. izbran Tinus Luc Koblar, član mlajših norveški selekcij, a s slovenskim priimkom. Gre za sina nekdanje uspešne slovenske biatlonke Andreje Grašič in nekdanjega slovenskega alpskega smučarja Jerneja Koblarja. Sedemnajstletni hokejist je bil rojen v Sloveniji, a že deset let z družino živi na Norveškem. Hokejist je tudi njegov starejši brat Tjuš Koblar, ki je sicer začel z atletiko. Ko pa mu je Matjaž Kopitar podaril hokejski dres, se je zaljubil v ta šport. In Tinus je šel po njegovih stopinjah. Zdaj je bil izbran na naboru za NHL. Zadnje tri sezone je igral na Švedskem za Leksands U18 in U20.

"Izpolnile so se mi sanje. Zelo sem ponosen in počaščen, da sem del Maple Leafs. Gremo na delo! Gremo Leafs," je na Instagramu zapisal Tinus Koblar

Koblar je, kot je dejal za ameriške medije, po starših podedoval tekmovalnost, kot najljubšega igralca pa izpostavil slovenskega hokejista Los Angeles Kingsov Anžeta Kopitarja. Zapisali so še, da sicer ne dosega veliko točk, v prejšnji sezoni je na 45 tekmah zbral osem golov in 13 podaj, da pa je dober pri organizaciji igre in v obrambi. In predvsem velik borec.