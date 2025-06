Upravni odbor HK Celje je sporočil, da so delegati na četrtkovi izredni skupščini na predsedniško mesto imenovali dosedanjega člana upravnega odbora Andreja Bizaja, ki je izpostavil, da je prednostna naloga finančna sanacija kluba. Ocenili so, da bi bila ta ob hkratnem igranju s članskim moštvom neizvedljiva, tako da se bodo osredotočili na mlajše selekcije. "Začeli bomo graditi pri temeljih," so dodali.