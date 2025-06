V Los Angelesu se pripravljajo na nabor lige NHL, ki ga bodo konec tedna gostili v Peacock Theater, ob tem pa tudi na prihodnost kalifornijske zasedbe, ki je znova izpadla v prvem krogu končnice. Predsednik LA Kings Luc Robitaille tudi slaba dva meseca po koncu sezone ne skriva razočaranja, prav tako, razumljivo, ne želje, da Kralji znova naredijo nekaj velikega. Do tega bodo poskušali priti tudi z novim generalnim menedžerjem Kenom Hollandom in oblikovanjem ekipe okoli starejšega jedra Anžeta Kopitarja in Drewa Doughtyja.

Kralji so uvodno serijo končnice NHL začeli z dvema zmagama, nato pa krvniku zadnjih let Edmonton Oilers dopustili velik preobrat. Kanadska ekipa je nanizala štiri zmage in še četrto sezono zapored v prvem krogu končnice izločila prav Anžeta Kopitarja in Kralje.

Predsednik teh Luc Robitaille je po sredinem sestankovanju lige NHL, ki je v pričakovanju petkovega nabora, v Los Angelesu še enkrat več ponovil, kako veliko razočaranje je pustilo zadnje tekmovalno obdobje.

"Še vedno smo razočarani nad razpletom in porazom v tej seriji. Skoraj bi lahko okusili nekaj pozitivnega, potem pa trenutek, ena malenkost in vsega je konec. Neverjetno, kako se lahko stvari hitro obrnejo. To je bilo največje razočaranje, a hkrati morajo fantje to sprejeti in se iz tega nekaj naučiti," so pri NHL povzeli besede nekdanjega odličnega hokejista, tudi prvaka lige NHL.

Naslednji korak ne predvideva le drugega kroga, pač pa precej več Luc Robitaille in preostalo vodstvo Kraljev iščejo rešitev, kako bi kalifornijski kolektiv znova dosegel kaj velikega. Foto: Guliverimage

V svojem predsedniškem obdobju pri LA Kings se je dvakrat veselil Stanleyjevega pokala (2012, 2014), a v zadnjih letih rezultatskega zadovoljstva ni. Robitaille pogleduje proti prihodnosti, del katere bo tudi novi generalni direktor Ken Holland, ki je na tej poziciji zamenjal Roba Blakea. Enega od kamenčkov v mozaik bodo dodali konec tedna, ko bodo gostili nabor lige NHL in izbirali kot 24.

"Kot organizacija poskušaš narediti naslednji korak. Ne gre zgolj za zmago v prvem krogu, pač pa poskušaš priti veliko dlje v končnici. Ken je že dolgo v tem svetu, ima izkušnje. Ve, kaj je potrebno za izgradnjo ekipe. V ligi uživa izjemno spoštovanje, zato je bila za nas prava izbira, da imamo nekoga, ki bo vodil našo ekipo po delu, ki ga je opravil Rob Blake," je o prihodu Hollanda dejal Robitaille, ki z ekipo išče krilnega igralca za enega od prvih treh napadov, dobrega branilca in drugega vratarja.

Razumeta, kaj je potrebno za zmago

Ob tem poudarja pomembnost vlog izkušenih sil, predvsem kapetana Kopitarja in Drewa Doughtyja in njunega zavedanja o spremenjeni razporeditvi minutaže. Kopitar, ki bo avgusta dopolnil 38 let, ima pogodbo še za eno sezono, 35-letni Doughty za dve. Oba sta kljub jeseni NHL kariere še kako pomembna člena Kraljev. Kopitar je bil po točkah (67) v zadnji sezoni na drugem mestu med Kralji, Doughty je zaradi zloma gležnja v rednem delu odigral 30 tekem in vpisal 17 točk.

Foto: Guliverimage

"Želita zmagati še enkrat in se po svojih najboljših močeh trudita, da bi nam to uspelo. Mislim, da je pomembno, da pomagamo graditi ekipo okoli njiju, z njima. Mislim, da je 'Kopi' lani razumel, ko je Byfield (centralni napadalec Quinton Byfield, op. a.) začel dobivati višjo minutažo, da nam to daje priložnost za zmago. Tudi Drew je igral nekoliko manj. Ti fantje so zelo tekmovalni športniki, ki si močno želijo uspeha in tako razumejo, kaj je potrebno za zmago," je še dodal Robitaille.

Kopitar je v lanski sezoni v rednem delu na ledu preživel povprečno 18 minut in 57 sekund, kar je njegova najnižja minutaža, za okoli 40 sekund manj kot sezono prej, v končnici pa je bil na ledu 21 minut in pol, kar je minuto in pol več kot sezono prej.

Pisarne Kraljev v prihodnjih dneh tako ne čaka zgolj nabor, pač pa tudi tržnica, na kateri bi se lahko znašla ruski branilec Vladislav Gavrikov in napadalec Andrej Kuzmenko, ki se jima izteče pogodba s Kralji. Bosta ostala?