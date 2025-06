Pri Hokejski zvezi Slovenije obžalujejo odločitev Petrola, da zamrzne vse sponzorske in donatorske pogodbe. "Omenjena odločitev predstavlja za krovno hokejsko organizacijo dodaten finančni izziv pri zagotavljanju delovanja in razvoja slovenskih hokejskih reprezentanc in klubskih tekmovanj," so zapisali in izrazili upanje, "da bi Petrol in pristojne institucije v čim krajšem času našli skupen jezik, ki bo omogočil nadaljnje delovanje tega pomembnega pokrovitelja v slovenskem športu."

Zaradi nove regulacije cen pogonskih goriv so pri Petrolu v petek sporočili, da bodo sprejeli več ukrepov. Med drugim tudi to, da "ustavljamo vse razvojne investicije v Sloveniji, jih preusmerjamo na tuje trge s prijaznejšimi regulacijami, zamrzujemo vsa sponzorska sredstva – podpirali smo več kot 180 panožnih zvez, ustanov, humanitarnih ustanov –, revidirali bomo vse dobaviteljske pogodbe, nadaljevali stroškovno optimizacijo in začeli zapiranje določenih nerentabilnih mest."

Odločitev Petrola utegne korenito vplivati na več športnih zvez in slovenskih športnikov. Iz Hokejske zveze Slovenije so se danes odzvali s sporočilom za javnost, v katerem so med drugim izrazili obžalovanje nad odločitvijo. Sporočilo si lahko prebere v nadaljevanju.

"Odločitev je boleča še zlasti v luči uspeha, ki ga je v letošnji sezoni dosegla moška članska reprezentanca, ko se je po dvajsetih letih obdržala med svetovno hokejsko elito." Foto: Jure Banfi

"Želimo si, da bi Petrol in pristojne institucije v čim krajšem času našli skupen jezik"

"Hokejska zveza Slovenije obžaluje odločitev naftne družbe Petrol d.d., da zamrzne vse sponzorske in donatorske pogodbe. Omenjena odločitev predstavlja za krovno hokejsko organizacijo dodaten finančni izziv pri zagotavljanju delovanja in razvoja slovenskih hokejskih reprezentanc in klubskih tekmovanj. Odločitev je boleča še zlasti v luči uspeha, ki ga je v letošnji sezoni dosegla moška članska reprezentanca, ko se je po dvajsetih letih obdržala med svetovno hokejsko elito.

Slovenskega hokejskega športa si v danih okoliščinah ni mogoče predstavljati brez pomoči pokroviteljev, kakršen je Petrol. Vsak pokrovitelj, ki se odloči na takšen način pomagati hokeju, je za hokejsko zvezo ali klube dragocen. Zavedamo se, da je v zaostrenih razmerah na trgu pri podjetjih pogosto težko najti pripravljenost za pokroviteljstvo, odsotnost konkretnih davčnih in drugih spodbud pa le to še zmanjšuje.

V Hokejski zvezi Slovenije se zahvaljujemo vsem našim pokroviteljem ter si želimo, da bi se več podjetij in podjetnikov odločalo za sodelovanje s hokejsko zvezo in klubi, medtem ko od države pričakujemo, da bo ustvarila pogoje, ki bodo morebitne pokrovitelje spodbujali k odločitvi za vlaganje v hokej.

Želimo si, da bi Petrol in pristojne institucije v čim krajšem času našli skupen jezik, ki bo omogočil nadaljnje delovanje tega pomembnega pokrovitelja v slovenskem športu," so pri HZS zapisali v sporočilu za javnost.

Žan Kranjec Foto: Aleš Fevžer

"Sodelujemo s ključnimi deležniki slovenskega športa in tako podpiramo njegov razvoj"

Petrol ima na svoji spletni strani zapisano, "da sodelujemo s ključnimi deležniki slovenskega športa in tako podpiramo njegov razvoj. Sponzoriramo klube in športne zveze ter tako pomagamo do zdravega duha v zdravem telesu".

Med sponzorstvi ima med drugim zapisane Olimpijski komite Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije: alpsko smučanje, Košarkarska zveza Slovenije, Odbojkarska zveza Slovenije, Teniška zveza Slovenije, Gimnastična zveza Slovenije, Cedevita Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice, NK Bravo, KK Kansai Helios Domžale, ŽNK Mura. Med osebnimi sponzorstvi sta alpski smučar Žan Kranjec in motociklist Simon Marčič.

Jeseničani so pred tednoma ostali že brez pomoči sponzorja SIJ Acroni, ki je del Skupine SIJ. Foto: Aleš Fevžer

Umik Petrola bi bil še drugi udarec za članski jeseniški hokej, ki je pred dvema tednoma ostal že brez sponzorja SIJ Acroni, ki je del Skupine SIJ.