"Ne moremo si privoščiti, da bi hokej na Jesenicah ugasnil"

Hokejska zveza Slovenije je na današnji 50. redni skupščini predstavila programe dela za prihodnje sezone in leta ter sanacijski načrt do leta 2034. Izpostavili so tudi velik uspeh reprezentančnih selekcij, predvsem moške članske, ki se je obdržala v elitni konkurenci, skrbi pa povzroča domača klubska scena.

Predsednik HZS Matjaž Rakovec je predstavil sanacijski načrt za obdobje od 2024 do 2034. Kot je poudaril, so imeli na zvezi letos zelo zahtevno revizijo, iz lanskega leta imajo še 184 tisoč evrov izgube, kar gre predvsem na račun predolimpijskega leta. A ker pričakujejo tudi sredstva iz Mednarodnega olimpijskega komiteja, bodo letos na koncu nadomestili lansko izgubo.

Letos pričakujejo dobiček

Risi so si prvič po dvajsetih letih zagotovili obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja. Foto: Jure Banfi Načrt zveze je, da bi najkasneje do leta 2034 dosegli pozitiven društveni kapital, v tem obdobju vsakoletno načrtujejo sponzorska sredstva v višini vsaj 400.000 evrov, povečal se bo tudi prispevek države (lani 420.000, letos 430.000 evrov), krovna zveza IIHF bo namenjala najmanj po 330.000 evrov letno, že naslednje leto pa še več, ker bo Slovenija priredila dve svetovni prvenstvi (za ženske in U20).

V programskem načrtu za sezono 2025/26 in leto 2026 so predvideli več prihodkov s strani IIHF in Moka, letošnje leto naj bi tako končali z dobičkom 253.000 evrov, leto 2026 pa 232.000.

Pri poročilih o tekmovalnih dosežkih so izpostavili reprezentančne uspehe z izjemo ženske selekcije, ki je nazadovala v nižji rang; še posebej so se razveselili dosežka članske moške reprezentance, ki ji je po 20 letih uspelo obstati med elitno konkurenco.

Velike skrbi zaradi klubskega hokeja

"Negotovost na začetku tekmovalne sezone, kdo bo kje nastopal, predvsem govorimo o Jesenicah in Celju, negativno vpliva na odnos sponzorjev." Foto: Jan Gregorc Drugačna je slika na klubski sceni. Težave skoraj vseh klubov so stalnica, v zadnjem obdobju izstopata celjski, ki ne bo več sodeloval v alpski ligi zaradi finančnih težav, ter jeseniški, kjer imajo spet veliko težav po umiku glavnega pokrovitelja. Na skupščini so predstavniki klubov tudi potarnali nad velikimi stroški sodelovanja v tekmovanjih, predvsem članskih ekip, kjer postave krpajo tudi z mladinci.

"Z rezultati na reprezentančni ravni za moške ekipe smo lahko izredno zadovoljni. Po drugi strani je nihljaj v finančnem poslovanju, a glede na prvega pol leta vidim, da bo leto uspešno in bomo pretekle izgube nadomestili. Zaskrbljujoče pa je klubsko tekmovanje. Tudi na skupščini je bilo največ govora o tem, kaj bi morali narediti. A negotovost na začetku tekmovalne sezone, kdo bo kje nastopal, predvsem govorimo o Jesenicah in Celju, negativno vpliva na odnos sponzorjev," je v pogovoru z novinarji po skupščini dejal Rakovec in dodal: "To je začaran krog. Ampak slovenski hokej je uspešen, dobro se dela z mladimi. Slišali smo mnenja, da je članska ekipa predvsem strošek, po drugi strani pa, da je strošek, a veliko daje mladim, ki dobijo dragocene izkušnje."

"Ne moremo si privoščiti, da bi hokej na Jesenicah ugasnil"

O črnem scenariju, da bi hokej na Jesenicah ugasnil, ne želi razmišljati: "Tega si ne moremo privoščiti. To je bilo že leta 2010 ali 2011, ko smo ustanovili Team Jesenice, ki je bil v celoti voden s strani zveze. V tem trenutku si tega ne moremo privoščiti, zato skupaj iščemo možnosti, predvsem na Gorenjskem, podjetja in ljudi, ki bi bili pripravljeni pomagati. Sem optimist in mislim, da bi do konca meseca lahko že imeli jasno izkristalizirano sliko, kaj bi se lahko zgodilo na Jesenicah za prihodnjo sezono, v pozitivnem smislu."

Kaj bo z Jesenicami? Foto: Aleš Fevžer

"Mislim, da Jeseničani bodo igrali v alpski ligi. Čez poletje se bomo trudili, da dobimo sredstva in ljudi. Interes je, a je treba tudi vedeti, da naša kluba nista bila med najdražjimi v tej ligi, tako da smo navajeni na skromnost," je optimističen predsednik zveze.

