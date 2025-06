Celjani se umikajo, vrača se Asiago

V novi sezoni Alpske lige bo spet sodelovalo 13 moštev, le da se vrača klub iz Asiaga, zaradi finančnih razlogov pa se umikajo Celjani. Lovoriko bo branil avstrijski Zell am See, ki ga je do naslova vodil trener Marcel Rodman.

Tako kot v zadnji sezoni Alpske lige bo tudi v prihajajoči sodelovalo 13 moštev iz Avstrije, Italije, Slovenije in Hrvaške. A zgodila se bo sprememba. Celjani se zaradi finančnih razlogov umikajo, so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja, vrača pa se klub iz Asiaga. Hokejisti tega so zadnje tri sezone nastopali v ligi ICE, zdaj pa bo italijansko moštvo znova sodelovalo med alpsko druščino.

Asiago je imel zadnje tri sezone svojega predstavnika v ligi ICE, zdaj pa se vrača v Alpsko ligo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Lovoriko bo branil avstrijski Zell am See, pri katerem je glavni trener Marcel Rodman. Ta je s svojimi varovanci v finalu premagal slovenskega predstavnika HDD Sij Acroni Jesenice.

Od avstrijskih klubov so lani sodelovali še Kitzbühel, Red Bull Hockey Juniors in Bregenzerwald, od italijanskih Ritten, Cortina, Vipiteno, Hockey Unterland Cavaliers, Merano in Gardena, del Alpske lige pa je še hrvaški Sisak.

Nova sezona se bo začela 20. septembra.