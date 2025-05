"Nismo pretirano izpostavljali te želje, cilja po obstanku, da tem mladim fantom ne bi nalagali prevelikega bremena, a sam sem bil optimističen, verjel sem, da nam bo letos uspelo, saj smo popolnoma spremenili ekipo in nismo imeli česa izgubiti. Ti fantje so imeli res odlično kemijo, vse je delovalo, od strokovnega štaba do igralcev, kar potem da rezultat. Prepričan sem in tudi rekel sem jim, da je to spet generacija, ki bo igrala na olimpijskih igrah. Lahko, da že v Franciji," o uspehu pomlajene slovenske hokejske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Stockholmu pravi predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec.

Dober teden mineva od zmage slovenske hokejske reprezentance nad Francijo, s katero so si Slovenci na svetovnem prvenstvu v Stockholmu zagotovili obstanek. Med elito jim je uspelo obstati prvič po dveh desetletjih. Predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec je prepričan, da je to le eden od prvih temeljev uspešnega obdobja nove generacije.

Selektor Edo Terglav je na Švedsko odpeljal močno pomlajeno reprezentanco, brez kopice nosilcev igre zadnjega debelega desetletja. Več kot polovica ekipe je sploh prvič igrala na svetovnem prvenstvu skupine A, sedmerica pa je doživela debi na svetovnih prvenstvih.

"Letošnje leto je res uspešno, že reprezentanci do 18 in 20 let sta bili zelo uspešni, zdaj pa še to. Na Švedskem smo imeli res veliko mladih, tako da nismo pretirano izpostavljali te želje po obstanku, da tem mladim fantom ne bi nalagali prevelikega bremena. A sam sem verjel, bil sem optimističen. Ko sva se z Dejanom (generalnim sekretarjem HZS Dejanom Kontrecem, op. a.) pogovarjala, sem rekel in verjel, da nam bo zdaj uspelo, saj smo popolnoma spremenili ekipo in nismo imeli česa izgubiti. Računal sem na to, nismo pa želeli ustvarjati kakšnega pritiska," Rakovec pravi, da je v mlado ekipo verjel že pred prvenstvom.

Rakovec pravi, da je že pred prvenstvom verjel v to ekipo in bil optimističen, da ji prav letos ob močni pomladitvi lahko uspe. Foto: STA ,

Rakovec izpostavlja kemijo v ekipi, od igralcev do trenerskega štaba

Kot enega glavnih dejavnikov za uspeh moštva, ki ni bilo pod rezultatskim pritiskom, izpostavlja dobro ozračje v ekipi. "Videlo se je, da so ti fantje imeli res odlično kemijo, šli so brez strahu, z mladostniško energijo, zagnanostjo. Vse je delovalo, tako med igralci kot v strokovnem štabu, zadaj, v slačilnici ... To potem da rezultat. Videlo se je, da je fantom res do tega. Čeprav v klubih igrajo vsak na svojem koncu, vidim, da so povezani, da imajo skupne interese, da delajo za isti cilj, da so res prava ekipa."

Rakovec se tako za reprezentančno prihodnost ne boji. "Prepričan sem in tudi rekel sem jim, da je to spet generacija, ki bo igrala na olimpijskih igrah. Lahko, da že v Franciji (leta 2030, op. a.). Če jih ne bodo preveč zadrževale klubske obveznosti, bi si tudi mi kdaj lahko za cilj svetovnega prvenstva postavili četrtfinale, pa čeprav se morda sliši pretirano. A letvico je treba postaviti visoko – tako kot smo jo z Matjažem (Kopitarjem, op. a.) nastavili za olimpijske igre, pa nam je uspelo. Tako zdaj mislim, da bi s to ekipo lahko ponovno igrali na olimpijskih igrah in dosegli res odmeven rezultat na svetovnem prvenstvu," je optimističen.

Naturalizirani Lukaš Horak je bil na Švedskem ključni član slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage

Kako gleda na to, da ogromno mladih slovenskih hokejistov tako zgodaj odhaja na kaljenje v tujino, ter na naturalizacijo vratarja Lukaša Horaka, ki se je izkazal za jokerja?

"Menim, da se v naših klubih dela odlično, a je nato v Olimpijino prvo ekipo težko priti, tako da se gredo fantje dokazovat v močne mladinske lige. Tega mi nimamo, zato mladina hodi v tujino, predvsem na sever Evrope in v ZDA, Kanado. Čeprav sem bil vsa dolga leta proti, da bi otroci odhajali v tujino, predvsem pa, da bi tujcu podelili državljanstvo, je bila v tem trenutku naturalizacija vratarja naša rešitev. A to ne bo postala praksa, saj bi bilo nekorektno do slovenskih fantov, da bi kupovali tujce. Smo pa imeli ravno pri vratarjih primanjkljaj, zato smo se odločili za naturalizacijo. Horak bi nam lahko pomagal tudi na olimpijskih igrah čez pet let, ko bo star 36 let, ti mladi fantje pa bodo do takrat nabrali še precej izkušenj," pravi Rakovec, s katerim smo se dotaknili še hokejske infrastrukture, za katero že dolga leta ponavljamo, da je, žal, ista.

Foto: Guliverimage

"Eno je infrastruktura, drugo pa kadrovski potencial. Da bi postavili dvorano nekje v Novem mestu, Murski Soboti ali Kopru, a potem zadaj nimamo pogona, trenerjev, nekoga, ki se spozna na izdelavo ledu ... Vse to so prevelika vlaganja. Dejstvo je, da moramo ostati v teh sedmih središčih. Če bo Ljubljana dobila dodatno drsališče, nam bo to pomenilo zelo veliko. V Kranju bomo junija pripravili javni natečaj za novo dvorano. Da se bo to zgodilo, računam tudi na sredstva države. Blejska dvorana je prenovljena, vsaj kar zadeva ledno ploskev, zdaj pa na obnovo čakata Maribor in Celje. Kot župan vem, da se vsak župan boji stroškov, saj stroški za vzdrževanje niso majhni. Hokej je specifičen šport, zelo drugačen od košarke, rokometa, nogometa ..." je sklenil predsednik HZS.

Preberite še: