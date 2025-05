Slovenci prihodnje leto v Švico, Slovenke in mladi upi na Bled

Slovenska moška hokejska reprezentanca, ki ji je v začetku tedna po zmagi nad Francijo uspelo obstati med elito, bodo prihodnje SP igrali v Švici, ženska reprezentanca bo prvenstvo divizije II, skupine A gostila na Bledu, prav tako bodo na Bledu igrali reprezentanti do 20 let.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je na svojem rednem letnem kongresu, ki poteka ob robu svetovnega prvenstva elitne divizije na Švedskem in Danskem, sprejela odločitve o gostiteljstvih svetovnih prvenstev v prihodnji sezoni.

Slovenska moška članska reprezentanca, ki si je v Stockholmu po dveh desetletjih izborila obstanek med svetovno hokejsko elito, bo prihodnje leto nastopila na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo potekalo od 15. do 31. maja v Zürichu in Fribourgu v Švici. Gostitelj je bil jasen že prej, ni pa še povsem jasno, na kateri destinaciji bodo igrali Slovenci. To bo znano po letošnjem SP.

Slovenke bodo prvenstvo divizije II, skupine A gostile na Bledu. Foto: Ana Kovač

Slovenska ženska članska reprezentanca bo po letu 2018 znova nastopila na domačem prvenstvu. Potem ko je na letošnjem svetovnem prvenstvu v škotskem Dumfriesu zasedla zadnje mesto, bo v naslednji sezoni svoje moči merila na svetovnem prvenstvu divizije II-A. To bo od 13. do 19. aprila 2026 na Bledu. Risinje se bodo merile z izbranimi vrstami Avstralije, Islandije, Poljske, Severne Koreje in Kitajskega Tajpeja.

Slovenska moška reprezentanca do 20 let bo, potem ko je na domačem prvenstvu decembra lani na Bledu osvojila četrto mesto, tudi v prihodnji sezoni nastopila na svetovnem prvenstvu divizije I-A, ki se bo od 7. do 13. decembra 2025 znova odvijalo na Bledu. Mladi upi se bodo borili z ekipami Avstrije, Francije, Kazahstana, Norveške in Ukrajine.

Bled bo gostil tudi prvenstvo U20 divizije I, skupine A. Foto: Aleš Fevžer