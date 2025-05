Senzacija v Herningu: Danci šokirali Kanadčane!

Na svetovnem hokejskem prvenstvu so znani vsi polfinalisti. Za senzacijo je poskrbela Danska, ki je pred domačimi gledalci v Herningu z dvema goloma v zadnjih dveh minutah in pol izločila favorizirano, 28-kratno prvakinjo Kanado (2:1). To je največji uspeh danskega hokeja na SP. Švedi so s 5:2 premagali branilce naslova Čehe, Švicarji s 6:0 Avstrijce, Američani pa so po zmagi s 5:2 domov poslali Fince. Polfinalna sobotna para sta Švica - Danska in Švedska - ZDA, oba polfinala bosta v Stockholmu.

Polfinalna para Sobota, 24. maj

Danska - Švica

Švedska - ZDA

SP v hokeju, četrtfinale:

Četrtek, 22. maj:

Danska se je danes poslovila od svojega dela tekmovanja, saj se bo svetovno prvenstvo elitne skupine končnico nadaljevalo in končalo samo še v Stockholmu. Ni pa se poslovila od prvenstva, saj je rdeče-bela reprezentanca poskrbela za veliko senzacijo in po izjemno borbeni in garaški predstavi z zadetkom v zadnji minuti premagala Kanado.

Kanadčani so bili prvi v predtekmovalni skupini na Švedskem. Danski junak tekme z Nemčijo, kjer si je sogostiteljica priborila četrtfinale po kazenskih strelih, pa je bil vratar Frederik Dichow, ki je Nemcem ubranil vse kazenske strele.

Pomemben člen ob danski zmagi - vratar Frederik Dichow. Foto: Reuters Danes je bil tudi v eni glavnih vlog na ledu. Kanada je pričakovano imela pobudo, toda prednosti si ni priborila. Danci so igrali pogumno in srčno, Dichow je samo v prvi tretjini ustavil 18 strelov, v drugi pa še 12. Danska je v tem času prišla do nekoliko bolj enakovrednega položaja; po le štirih strelih v prvi tretjini so gostitelji ob pomoči glasnih navijačev v drugi sestavili že sedem strelov na gol Jordana Binnigtona.

A odločitve po 40 minutah še ni bilo. Je pa nato v šesti minuti zadnje tretjine danski vratar le klonil, po podaji Sidneyja Crosbyja ga je premagal Travis Sanheim. Toda Danci se niso predali, nekaj minut zatem so zadeli okvir gola. Danska je bila vse nevarnejša, prevzela je pobudo in imela v tej tretjini več strelov kot Kanada (22-10). Toda to je bil šele začetek senzacije. Danska je začutila priložnost, še naprej pritiskala, že tri minute in pol pred koncem pa tvegala brez vratarja.

Tveganje se je domačim obrestovalo le pol minute pozneje, ko je izenačil Nikolaj Ehlers. Danci pa so Crosbyju in druščini pripravili še zadnji šok tega večera: manj kot minuto pred koncem je po podaji Nicklasa Jensna kanadski vratar plošček le odbil, a je bil pred golom na pravem mestu Nick Olsen in ga pospravil v mrežo. Zadnji obupani nalet Kanade so gostitelji zdržali in se veselili največjega uspeha v zgodovini danskega hokeja.

Poklapani kanadski NHL-ovci se domov vračajo brez bojev za odličja. Foto: Guliverimage

O`Reilly: Veliko razočaranje, smo boljši od tega, kar smo prikazali

"Zadnji treh minut nismo oddelali, kot bi jih morali, nismo izkoristili svojih priložnosti, ko bi jih lahko. Moramo jim čestitati, odigrali so na vse ali nič. Na roko nam ni šel urnik, potovanje (iz Stockholma so se po torkovi zmagi morali preseliti v Herning, op. a.) .... Želeli smo si tudi zaradi Fleuryja (40-letni Marc Andre Fleury je imel še zadnjo priložnost za zlato na SP, s katerim bi se pridružil "tripple gold club", v katerem so hokejisti, ki so bili olimpijski prvaki, svetovni prvaki in prvaki lige NHL, op. a.) ... Razočarani smo. Smo boljši od tega, kar smo prikazali. Težko je," je po bolečem porazu dejal Ryan O`Reilly.

Švedom evropska klasika

V klasičnem evropskem obračunu med hokejskima velesilama je bilo jasno, da bo že v četrtfinalu izpadel eden od favoritov za medalje. Krajši konec so potegnili svetovni prvaki Čehi, ki so naleteli na gostitelje tekmovanja in jim po slabi prvi tretjini ter prevelikem zaostanku morali priznati premoč. Morda bi Čehi lahko naredili kaj več, če bi bolje zdržali nalet Švedske v uvodni tretjini. A čeprav so vedeli, kaj jih čaka, so do prvega odmora že zaostajali za tri gole. Švedi so izločili branilce naslova Čehe. Foto: Guliverimage

Švedi so praktično vsako nevarno akcijo spremenili v zadetek, začel je Leo Carlsson ob prednosti igralca več, nadaljeval Lucas Raymond, isti igralec je tik pred odmorom po protinapadu in ne najboljšem posredovanju Karla Vejmelke povišal na 3:0.

Čehi so v nadaljevanju le strnili svoje vrste. Zamenjali so vratarja, med vratnici je stopil Daniel Vladar, potem pa so izkoristili še dve skoraj hkratni švedski izključitvi in v 24. minuti znižali na 1:3, zadel je Roman Červenka. Toda tudi Švedi niso popuščali in pet minut pred koncem tega dela je bila prednost spet +3. Drugi gol na tekmi je dosegel Carlsson.

Gostitelje v polfinalu čakajo Američani. Foto: Guliverimage Za nekaj upanja, da se morda lahko razplete drugače, je za branilko naslova v 48. minuti poskrbel Karel Špaček. A kljub naletu Češke v tem obdobju še kakšnega zadetka ni bilo.

Odločitev o polfinalistu je nato dokončno padla v 56. minuti. Čehi so takrat že potegnili vratarja iz gola, toda Švedi so po sodniškem mestu prišli do ploščka, Filip Forsberg pa je iz svoje obrambne tretjine plošček med padcem še poslal čez celo igrišče za 5:2 in potrditev švedske zmage.

Švicarji so hitro nakazali, v katero smer bo šla tekma. Foto: Guliverimage

Avstrijci prvič po več kot 30 letih, a Švica je bila premočna

Avstrija je v prvem delu SP pokazala zelo všečne hokejske predstave in bila med najprijetnejšimi presenečenji tekmovanja. Avstrijci so kar 31 let čakali na podoben dosežek, saj so bili nazadnje v izločilnih bojih davnega leta 1994. A njihovi zahodni sosedje so danes vendarle pokazali, kje so meje te avstrijske ekipe. Pred tekmo so sicer v avstrijskem taboru napovedovali, da želijo favorita presenetiti, toda na ledu so se te napovedi hitro sesule.

Švicarji so hitro nakazali, v katero smer bo šla tekma. Foto: Reuters Ekipi sta se sicer merili tudi lani na SP v Pragi, ko so Švicarji zmagali tesno s 6:5. Tokrat je bilo že po prvi tretjini bolj ali manj jasno, da bodo Švicarji, srebrni s SP v letih 2013 in 2018, brez večjih težav prišli do novega polfinala. Avstrija je že po 14 minutah zaostajala z 0:3. Vratar David Kickert, ki je pri kazenskih strelih v predtekmovanju v avstrijski prid odločil tudi dvoboj s Slovenijo, je sicer branil dobro, ni pa mogel ustaviti vseh strelov tekmecev (razmerje na koncu je bilo 40-13 za Švico).

Švica je takoj v uvodu druge tretjine dosegla še dva gola, potem pa v bolj mirnem ritmu le še nadzorovala potek dvoboja. Za piko na i so poskrbeli s šestim golom v 52. minuti.

Američani razžalostili Fince

Američani, ki so v zadnjem delu rednega dela SP stopnjevali formo in na tekmi s Češko dosegli štiri gole v zadnji tretjini, so danes razžalostili številne finske navijače na Švedskem. Po še eni dobri predstavi, čvrsti obrambi in z dobro razpoloženim vratarjem Jeremyjem Swaymanom so si brez večjih težav zagotovili polfinale. Američani se bodo borili za odličja. Foto: Guliverimage

V prvi tretjini so do vodstva prišli Američani ob igralcu več, na podoben način pa so vrnili Finci, ko se je po odbitem strelu Teuva Teräväinena na pravem mestu znašel Eeli Tolvanen in dosegel sedmi gol na SP.

Finci so v uvodu druge tretjine imeli še en "power play" in ga tudi izkoristili. A namesto da bi po naletu po vodstvu narekovali ritem, so se Američani ekspresno vrnili. Dosegli so dva gola v razmaku le 72 sekund, drugega v trenutkih, ko so sodniki že nakazali kazen Finski in so imeli Američani šest drsalcev v polju.

Z ameriškega zornega kota so se stvari še izboljšale v 46. minuti, ko so izkoristili izgubljen plošček tekmecev, Shane Pinto pa je imel dovolj prostora za natančen strel mimo Juuseja Sarosa. Finci so ob zaostanku dveh golov morali tvegati tudi brez vratarja, kar so storili že skoraj štiri minute pred koncem. A poteza se jim ni izplačala, minuto pozneje so do ploščka prišli Američani, Clayton Keller pa je postavil piko na i trdni ameriški predstavi.

