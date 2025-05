V Stockholmu so izžrebali skupine za naslednjo sezono hokejske lige prvakov, v kateri bo naslov branil švicarski ZSC Lions iz Züricha, v njej pa bo nastopalo kar nekaj klubov s slovenskim pridihom.

Tudi v sezoni 2025/2026 bo v ligi prvakov v veljavi enak format kot prejšnje tekmovalno obdobje. V rednem delu bo sodelovalo 24 ekip, ki se bodo pomerile s šestimi različnimi nasprotniki. Trikrat bodo igrale doma in trikrat v gosteh. Ekipe bodo razvrščene v skupni lestvici rednega dela sezone, po katerem se bo 16 najboljših ekip uvrstilo v prvi krog končnice oziroma osmino finala.

Tudi tokrat bomo spremljali kar nekaj slovenskih hokejistov, kaj lahko pa se zgodi, da bo v njej sodeloval še kakšen legionar več.

Za zdaj je znano, da bodo v tekmovanju igrali naslednji slovensko obarvani klubi Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič), Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc), Ilves (Matic Török), Grenoble (trener Edo Terglav, Matija Pintarič).

Miha Verlič, Žiga Jeglič in Jan Urbas bodo doma gostili švedskega prvaka, Grenoble selektorja Eda Terglava in Matije Pintariča ter finski Lukko. Foto: Guliverimage

Nemški klub iz Bremerhavna, za katerega igrajo trije nekdanji slovenski reprezentanti, se bo doma meril s švedskim prvakom Luleå, finskim klubom Lukko in francoskim prvakom Grenoblom, v trenerskem štabu katerega je selektor slovenske reprezentance Terglav, zanj pa brani Pintarič. V gosteh jih čakajo tekme s švicarskim prvakom in branilcem lovorike v ligi prvakov ZSC Lions, prvakom lige ICE Red Bull Salzburg in norveškim Storhamarjem.

Ilves, h kateremu se je preselil Török, doma čakajo tekme s švicarskim prvakom ZSC Lions, Red Bull Salzburgom in norveškim Storhamarjem, v gosteh pa se bodo merili s češkim prvakom Kometa Brno (njegov član je bil v zadnji sezoni Gašper Krošelj), nemškim klubom Ingolstadt in severnoirskim Belfast Giants.

Matic Török bo v ligi prvakov igral s finskim Ilvesom iz Tampereja. Foto: Jure Banfi

Grenoble Terglava in Pintariča se bo doma meril s tremi švicarskimi ekipami Lausanno, Bernom in Zugom, v gosteh pa z dvema nemškima Bremerhavnom in prvakom iz Berlina ter češko Sparto Prago.

Celovčani trikrat na sever Evrope

Celovec, pri katerem bo Jan Muršak, kot je napovedal, odigral še zadnjo sezono kariere, njegov član pa je tudi Luka Gomboc, doma čakajo tekme z nemškim prvakom Berlinom, češko Sparto in poljskim prvakom Tychy.

V gosteh pa se bodo podprvaki lige ICE pomerili s finskim prvakom KalPa, švedskim podprvakom Brynäsom in danskim prvakom Odense Buldogs.

Celovec Jana Muršaka čakajo tri gostovanja na severu Evrope. Foto: Aleš Fevžer

Začetek avgusta, konec marca

Sezona se bo s skupinskim delom začela 28. avgusta in končala 15. oktobra, 11. novembra je predviden začetek osmine finala, finale pa bo tokrat pozneje, po olimpijskih igrah, 3. marca.