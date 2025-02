Zürich zmagovalec hokejske lige prvakov

Hokejisti švicarske ekipe Lions Zürich so zmagovalci letošnje izvedbe lige prvakov. V finalu so na domačem ledu z 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) premagali švedski Färjestad iz Karlstada. Za Švico je to druga zaporedna lovorika v tem tekmovanju, v prejšnji sezoni je slavila ekipa Ženeva Servette.

Zürich se je prvič meril v finalu lige prvakov, potem ko je v polfinalu odpravil prav branilce naslova iz Ženeve, predvsem po zaslugi prve tekme (6:1). Färjestad Karlstad je prav tako lovil prvi naslov v elitnem tekmovanju.

Finale so bolje začeli domači, junak pa je bil Sven Andrighetto. Najprej je zadel dve minuti pred koncem prvega dela iz bližine, v drugi tretjini pa je v 33. minuti zadel še po hitrem protinapadu.

Švedi so imeli tudi nekaj priložnosti, dvakrat so zadeli okvir gola, imeli pa so tudi prednost igralca več ter pol minute tudi dva več. A jih niso izkoristili vse do zadnje tretjine, ko je v "power playu" le zadel Per Aslund.

Foto: Reuters Švicarji pa so zdržali tudi sklepni nalet tekmecev, ki so zadnji dve minuti igrali brez vratarja, ter se veselili naslova pred svojimi navijači.

Oba finalista sta bila najboljša že po rednem delu lige prvakov, v kateri je letos nastopilo 24 ekip, vsaka je odigrala šest tekem. V izločilnem delu pa je nato švedska ekipa najprej izločila finsko Tapparo iz Tampereja, potem Salzburg, v polfinalu pa dvakrat še praško Sparto. Na drugi strani je švicarski klub najprej izločil nemški Straubing, v četrtfinalu še Eisbären Berlin, v polfinalu pa v lokalnem obračunu ekipo Ženeva Servette.

Pred Zürichom in Ženevo se je naslova prvaka v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, ki v ligaški obliki poteka deseto sezono, razveselila še finska Tappara iz Tampereja v sezoni 2022/23. V prejšnjih letih pa so imeli sicer največ uspeha hokejisti Frolunde iz Göteborga s štirimi naslovi (2016, 2017, 2019, 2020), po enkrat pa so zmagali še švedska Luela (2015), finski Jyväskylä (2018) in švedski Rögle (2022).