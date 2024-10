Zahtevno delo za Zupančičeve: bodo priredili še eno presenečenje?

V hokejski ligi prvakov so na sporedu zadnje tekme predtekmovanja, po katerem se bo 16 moštev prebilo v osmino finala, za preostalo osmerico pa bo sezone v tem tekmovanju konec. V izločilnih bojih bomo spremljali Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Žige Jegliča, Mihe Verliča, ki je v torek izgubil na Švedskem. Še vedno je v igri za napredovanje tudi poljski prvak Unia Oswiecim, ki ga vodi Nik Zupančič. Pred Poljaki je zahtevno gostovanje pri češkem prvaku Trincu. Bodo pripravili presenečenje? Celovec (Jan Muršak - poškodba, Luka Gomboc) bo gostil Zürich, ki si je že zagotovil osmino finala, medtem ko imajo Korošci še nekaj teoretičnih možnosti. Anže Kuralt in soigralci Fehervar AV10 so se od sezone poslovili s šestim porazom.

V sredo bo dan D za eno največjih presenečenj tega dela tekmovanja. Poljski prvak Unia Oswiecim, ki ga vodi Nik Zupančič, je še v kombinacijah za osmino finala. A čaka ga težko dela, gostoval bo pri aktualnem češkem prvaku Trincu, ki ima na računu točko več.

Takrat bo na delu tudi Celovec Jana Muršaka in Luke Gomboca, ki je po petih tekmah pri prav toliko točkah. Korošci bodo na domačem ledu pričakali švicarskega prvaka Zürich, ki je pri vrhu lestvice in že uvrščen v osmino finala. Prav veliko možnosti za osmino finala nimajo. Morali bi vknjižiti tri točke, ob tem pa upati na ugoden razplet nekaterih preostalih tekem.

Jeglič in Urbas izsilila podaljšek, poraz ni bil usoden

Nemški podprvak Fischtown Pinguins Jana Urbasa, Žige Jegliča in Mihe Verliča (ni ga bilo v postavi) je uvodni del končal na zahtevnem gostovanju pri aktualnemu švedskemu prvaku Skelleftea AIK. Švedi so zmagali po podaljšku s 3:2, za izenačujoč gol gostov pa sta poskrbela slovenska reprezentanta, Urbas kot podajalec in Jeglič kot strelec vsega 27 sekund pred koncem rednega dela tekme. Ekipa iz Bremerhavna je osvojila še deseto točko v tem tekmovanju in si zagotovila napredovanje.

Kuraltovi so se poslovili s porazom

Še pred zadnjo tekmo predtekmovanja pa je bilo jasno, da Fehervar AV19 nima več možnosti za osmino finala. Kolektiv Anžeta Kuralta je za konec gostil zadnjega zmagovalca tekmovanja, švicarski klub Geneve Servette, in izgubil z 2:5. Kuralt je zadel za znižanje na 2:4. Madžari so tekmovanje končali brez točke.

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. Zmagovalec bo znan februarja prihodnje leto.

Hokejska liga prvakov, šeste tekme:

Torek, 15. oktober

Sreda, 16. oktober

Lestvica

