Sijajna evropska zgodba Zupančičevih se nadaljuje

Za eno največjih presenečenj nove sezone hokejske lige prvakov še naprej skrbi poljski prvak Unia Oswiecim slovenskega trenerja Nika Zupančiča. Za uvod v tekmovanje so z gostovanja pri favoriziranem finskemu prvoligašu Ilvesu odpeljali veliko točko, sledil je poraz proti nemškemu prvaku iz Berlina, nato so točko vzeli prvaku ICEHL Salzburgu, na četrti tekmi v Celovcu pa prišli do prve zmage v tem tekmovanju.

Zgodbo so ponovili na predzadnji tekmi predtekmovanja, ko so na domačem ledu pričakali v lanski sezoni tretje moštvo nemške lige DEL Straubing Tigers in ga odpravili s 4:1. Znova se je za enega od ključnih členov izkazal švedski vratar Linus Lundin, ki je zaustavil 47 od 48 strelov na svoja vrata, medtem ko je poljska ekipa na vrata tekmecev streljala 21-krat.

Zupančičevi so se z drugo zmago povzpeli na lestvici v del, ki prinaša izločilne boje, a o tem, ali bodo tam res ostali, bo odločalo zahtevno gostovanje prihodnji teden pri aktualnem češkem prvaku Trincu.

Anže Kuralt je s soigralci izgubil še petič v tej sezoni lige prvakov, švedskemu prvaku so priznali premoč z 2:4. Foto: Guliverimage Brez napredovanja je ostal Fehervar AV19 Anžeta Kuralta, ki je predzadnji obračun odigral v torek na zahtevnem gostovanju pri aktualnem švedskem prvaku Skelleftei in se dobro držal. Na koncu so izgubili z 2:4. Slovenski napadalec je na ledu preživel slabih 13 minut, dvakrat streljal na gol in si prislužil malo kazen.

V predtekmovanju lige prvakov nastopa 24 klubov. Vsak odigra šest tekem, nato najboljših 16 s skupne lestvice napreduje v izločilne boje. Zmagovalec bo znan februarja prihodnje leto. Naslov brani švicarski Geneve Servette.

Hokejska liga prvakov, pete tekme:

Torek, 8. oktober

Sreda, 9. oktober

Lestvica

