Salzburžani doma podvojili prednost

Odigrana je druga tekma finala lige ICE, v katerem se merita branilec naslova Salzburg in Celovec Jana Muršaka. Salzburžani so uvodno dobili po podaljšku, na drugi pa zmagali s 4:0, potem ko so trikrat zadeli že v drugi tretjini.

Hokejisti Salzburga so na svojem terenu so s 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) premagali celovški KAC. Za naslov potrebujejo še dve zmagi, tretja tekma bo v torek v Celovcu. Na prvi tekmi v petek v Celovcu je Salzburg zmagal po podaljšku z 2:1.

Zasedba s Solnograškega, ki brani lansko skupno zmago v ligi in lovi 12. naslov prvaka v avstrijski zgodovini, je temelje za drugo zmago postavila v 22. minuti, ko je v razmaku le petih sekund dosegla dva gola.

To je še četrti finale med Celovcem in Salzburgom (2009, 2011, 2024) v tem formatu lige. Korošci so vanj vselej vstopili s prednostjo domačega igrišča, a zmagali le leta 2009. Vsi trije dozdajšnji finali so se končali po maksimalnih sedmih tekmah.

