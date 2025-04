Jan Muršak zaigral po dveh mesecih, hud finalni boj dobil Salzburg

Na Koroškem se je začel veliki finale lige ICE. Glavna protagonista sta ista kot lani, Celovec in Salzburg, ki brani naslov. Že prva finalna tekma je postregla z rezultatsko izenačeno bitko, ki je bila odločena šele po podaljšku. V tem je za zmago Salzburga z 2:1 zadel Lucas Thaler. Celovčani, ki so v postavi prvič po 2. februarju pozdravili rekonvalescenta poškodbi rame Jana Muršaka, so sicer v tretji minuti povedli, ko je zadel Finn van Ee, gostje pa so v 11. minuti izenačili ob igralcu več, ko je bil natančen Mario Huber. Zadetkov do podaljška ni bilo več, v 69. minuti pa je prednost v zmagah Salzburgu zagotovil Thaler.