Slovenska hokejska napadalca Luka Maver in Ken Ograjenšek bosta tudi v prihodnji sezoni nosila dres Steinbach Black Wings Linz.

Slovenca sta se linškim črnim krilom pridružila novembra, ko je Linz pestilo več poškodb, tako da so vrzel zapolnili z Mavrom in Ograjenškom. Oba sta hitro postala pomembna člana ekipe, ki jo je po hudi polfinalni bitki na sedmi tekmi zaustavil poznejši podprvak Celovec.

Tako Maver kot Ograjenšek, ki je trenutno s slovensko reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Stockholmu, bosta tako tudi v prihodnji sezoni člana avstrijskega kolektiva.

"Že od začetka smo vedeli, česa je Kenny sposoben. Odigral je zelo pomembno vlogo v naši ekipi. Že od prvega trenutka se je počutil kot doma. To ni bilo presenetljivo, saj smo ga poznali že iz lige. Kenny je zelo inteligenten igralec, zelo tehnično podkovan in igra z odlično vizijo. Svojo nižjo postavo nadomesti z igralno inteligenco in ustvarjenjem igre. Je živahen fant, ki v igro vnaša veliko intenzivnosti. Navdušeni smo, da je še vedno del naše ekipe," je v klubski mikrofon o Ograjenšku dejal glavni trener Philipp Lukas.

Ograjenšek je bil četrti hokejist Linza po točkah in drugi asistent rednega dela svojega kluba – na 41 obračunih rednega dela je dosegel 38 točk, od tega 27 asistenc –, v končnici pa je na 14 tekmah enkrat zadel in soigralce zaposlil z osmimi asistencami.

Luka Maver Foto: BWL / Draxler

"Bil je zelo pomemben član za nas, še posebej po poškodbi Brodija Stuarta, saj smo potrebovali več globine in okrepitev na sredini. Njegov odnos je izjemen, njegova odlična delovna etika se odraža v načinu, kako pristopa k vsakodnevnim treningom, in v njegovi odločnosti, da postaja vedno boljši igralec. Nenehno izboljšuje svojo igro," pa je Lukas komentiral podaljšanje z Mavrom, pri katerem izpostavlja še njegov doprinos v obrambi.

27-letni Maver je na 45 tekmah rednega dela vpisal 21 točk, na 13. končnici pa dodal gol in asistenco.