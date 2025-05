Slovenski hokejski klub Olimpija Ljubljana je obelodanila novo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo po novem za ljubljansko zasedbo igral kanadski napadalec Evan Polei.

Devetindvajsetletnik je večino dosedanje kariere igral v drugi najmočnejši ligi v Severni Ameriki - AHL (American Hockey League), kjer je bil član klubov Bakersfield Condors, San Diego Gulls in Manitoba Moose.

Kot so zapisali pri Olimpiji, je Polei tam slovel po svoji fizični igri ter odločnosti in učinkovitosti pred golom. Nazadnje je igral v norveški ligi, kjer je igral za Stavanger Oilers.

Foto: HK Olimpija Ljubljana

"Pred nasprotnikovim golom smo imeli v letošnji in tudi prejšnjih sezonah premalo 'prezence'. To je Evanova specialiteta - je velik, močan, poleg tega pa zelo spreten pri preusmerjanju ploščkov. Pred golom se najbolje počuti. Svojo fizično igro združuje z zavidljivo visoko učinkovitostjo v napadu. Z Evanom smo tako pridobili kar nekaj karakteristik, ki smo jih iskali in smo jih v preteklosti imeli premalo," je povedal direktor Olimpije Anže Ulčar.

Pred tem je ljubljanska zasedba ekipo okrepila še z danskim napadalcem Nicolaijem Meyerjem in kanadskim branilcem Claytonom Kirichenkom.

