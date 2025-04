Shawn Lalonde, ki je za HK Olimpijo odigral tri tekme v sklepnem delu lige ICE in pustil pečat z odločno in trdo igro, bo barve Olimpije zastopal v sezoni 2025/2026. Prinaša mednarodne izkušnje, ki jih je nabiral v nekaterih najmočnejših ligah na svetu. V Severni Ameriki je nastopal v AHL, po prihodu v Evropo pa se je uveljavil v nemški ligi DEL, kjer je nastopal v dresu Eisbären Berlin in Kölner Haie. Svojo kariero je nadaljeval v elitnih ligah Švedske in Finske, prav tako pa je odigral več sezon v KHL. Pred prihodom v Olimpijo je igral na Slovaškem.

Lalonde je vsestranski branilec, znan po močnem strelu, fizični igri in nepopustljivosti v dvobojih. S svojimi izkušnjami in intenzivnostjo bo pomemben člen Olimpijine obrambe v naslednji sezoni. Njegova odločnost, tehnično znanje in sposobnost vodenja igre z modre črte bodo pomemben del moštva, ki si postavlja najvišje cilje.

Anže Ulčar, direktor kluba, je ob sklenitvi pogodbe dejal: "Shawn si je že ob letošnjem prihodu v naš klub želel z nami ostati dolgoročno. Dogovorili smo se da se nam pridruži za zaključek letošnje sezone in dokaže svojo kakovost. To mu je zelo hitro uspelo, prepričal nas je tudi kot zelo predana in motivirana oseba. Z veseljem smo se hitro dogovorili za nadaljevanje sodelovanja."

Trenerske vajeti Olimpije bo prevzel Kanadčan Ben Cooper, ki je zadnje štiri sezone deloval pri prvaku lige ICE Red Bull Salzburg.