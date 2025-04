"Pred petimi leti si nisem niti predstavljal, da bi lahko kdaj igral na članskem svetovnem prvenstvu. Tudi če bi mi kdo rekel, da bom, tega takrat ne bi verjel. V Ljubljani se počutim super, Slovenija je lepa država, lepo so me sprejeli, vesel sem, da sem dobil državljanstvo, in upam, da bom lahko čim bolje pomagal reprezentanci," pravi 31-letni Čeh Lukaš Horak, na katerega bo na prihajajočem svetovnem hokejskem prvenstvu skupine A računala slovenska hokejska reprezentanca.

Sezona se s koncem državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami za kar nekaj hokejistov, pretežno iz ljubljanskega tabora, še ni končala. Selektor slovenske reprezentance Edo Terglav jih namreč danes pričakuje v nadaljevanju priprav na majsko svetovno prvenstvo skupine A v Stockholmu, kjer bo računal tudi na naturaliziranega Olimpijinega vratarja Lukaša Horaka.

Ta se je zadnja dva meseca, ko so zeleno-beli brez tekem čakali na začetek finala državnega prvenstva, v mislih pripravljal na dve tekmovalni fronti – tako na slovensko kot na svetovno prvenstvo.

Misel na dve tekmovanji mu je pomagala ohranjati fokus Z Olimpijo je v petek osvojil drugi naslov slovenskega prvaka. Foto: Aleš Fevžer

"Skoraj 60 dni brez tekme je bilo zahtevnih. Ne razumem tega sistema, kdo se ga je spomnil, a ... Je, kar je. S soigralci smo morali dati to čez, vesel sem, da nam je po dveh mesecih samo treningov v dveh tekmah uspelo osvojiti naslov slovenskega prvaka. Sploh, da lahko slavimo na domačem ledu. Navijači obeh moštev so odlični, derbiji so vedno zabavni, atmosfera je bila super," je po dvigu pokala novinarjem dejal Horak in dodal, da mu je fokus v zadnjih tednih pomagal ohranjati trener vratarjev Miro Seppänen.

"Predvsem mentalno je bilo težko. S trenerjem vratarjem Mirom sva se pripravljala tako na slovensko prvenstvo kot na svetovno. Delal sem za ta dva cilja, za ti dve tekmi proti Jesenicam in za prihodnji mesec, čeprav še nisem imel potnega lista. Sledil sem tema ciljema in na ta način ohranjal fokus, ostal mentalno pripravljen."

"Poklical me je selektor in vprašal, kaj si sploh mislim o ideji"

31-letni Čeh, ki je v zadnjih dveh sezonah igranja v Ljubljani postal ljubljenec navijačev Olimpije, je pretekli teden prejel slovensko državljanstvo in se nato pričakovano znašel na reprezentančnem seznamu. Selektor Edo Terglav in Horak se dobro poznata iz francoskega prvenstva, v katerem sta sodelovala več let. Foto: Guliverimage

Zamisel o tem, da bi branil za rise, je prišla jeseni, pravi. "Takrat me je kontaktiral Edo in me vprašal, kaj si sploh mislim o tej ideji. Rekel sem, zakaj pa ne. V Ljubljani se počutim super, Slovenija je lepa država, lepo so me sprejeli. Vse skupaj je tako potekalo od novembra. Ko sem dobil potni list, sem bil vesel, da ga končno imam in da bi lahko pomagal reprezentanci."

"Če bi mi kdo rekel, da bom igral na SP, tega takrat ne bi verjel"

Za Horaka bo svetovno prvenstvo skupine A sploh prvo člansko. V članski reprezentanci Češke, ki bo branila naslov svetovne prvakinje, v globokem bazenu kandidatov ni dobil priložnosti. "Na Češkem sem bil pred veliko leti v reprezentanci v mlajših kategorijah, tako da bo to zame pri 31 letih velika izkušnja. Ko sem pred petimi leti igral v Franciji, si nisem niti predstavljal, da bi kdaj lahko igral na članskem svetovnem prvenstvu. Tudi če bi mi kdo rekel, da bom, tega takrat ne bi verjel," pravi Horak, ki se s Terglavom odlično pozna iz Francije, kjer sta več let sodelovala pri Grenoblu.

Pretekli teden je prejel dokumente, ki mu omogočajo, da brani slovenske barve. Foto: HK Olimpija

Kljub dvema mesecema brez tekem se je v finalu DP počutil dobro

Slovenska reprezentanca bo zaradi poznega konca državnega prvenstva v polni zasedbi skupaj le kratek čas, prvenstvo v Stockholmu bodo pomlajeni risi začeli 10. maja proti Kanadi.

"Prvenstvo bo hitro tu, a kot sem že rekel, sem se nanj, čeprav nisem vedel, ali bom sploh tam, pripravljal zadnja meseca. Želel sem biti pripravljen, če se res zgodi, da bom zraven. Na zadnjih dveh tekmah v finalu sem se počutil zelo dobro, saj se velikokrat zgodi, da po dveh mesecih brez tekme nisi ravno pravi, a med tem finalom sem se počutil zelo dobro. Upam, da bom lahko dobro pomagal reprezentanci."

To bo zanj prvo člansko svetovno prvenstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Sredi tedna v Mariboru proti Dancem

Terglavovi varovanci so odigrali dve pripravljalni tekmi od petih načrtovanih – Italijo so premagali s 4:2, s Poljsko izgubili 1:2 –, v sredo pa jih čaka zadnji domači test.

V Mariboru bodo ob 19. uri palice prekrižali z Danci. Kmalu zatem se bodo odpravili na Madžarsko, kjer se bodo 2. maja pomerili z vzhodnimi sosedi, nato pa sledi selitev na Švedsko, tam pa 6. maja še pripravljalna tekma s Kazahstanom.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu: Sobota, 10. maj

12:20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12:20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16:20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16:20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20:20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16:20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16:20, Francija – Slovenija

Preberite še: