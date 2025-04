Hokejski klub Olimpije je novi stari državni prvak. V finalni seriji s HDD Sij Acroni Jesenice je slavila z 2:0 v zmagah. Drugo tekmo je v domačem Tivoliju dobila z 2:0. Jaka Sodja je zadel že v šesti minuti in domači so po prvi tretjini vodili z 1:0. Po drugi je bilo na semaforju 2:0. Zadel je Marcel Mahkovec (27. minuta). Do konca se rezultat ni več spremenil. Olimpija (različni pravni subjekti) je tako osvojila 20. naslov za ljubljanski hokej. Zadnjo tekmo v bogati karieri je odigral 39-letni branilec in kapetan Olimpije Žiga Pavlin.

Hokejisti Olimpije so ubranili naslov državnega prvaka. Na drugi tekmi finala so z 2:0 premagali večnega tekmeca, Sij Acroni Jesenice in serijo dobili z 2:0 v zmagah. Za Ljubljančane je to 28. naslov v zgodovini, jubilejni, 20. v samostojni Sloveniji in četrti zapovrstjo. Jeseničani ostajajo pri 13. v samostojni Sloveniji.

Olimpija je še enkrat dokazala, da je trenutno boljši tekmec od Jeseničanov, tudi Gorenjci pa niso razočarali. Če so se na prvi tekmi v domači dvorani, ki so jo izgubili z 1:4, enakovredno kosali le v prvih desetih minutah, so bili tokrat nekoliko bolj enakovredni. Priložnosti so imeli predvsem v drugi tretjini, ker jih niso izkoristili, so jih zeleno-beli kaznovali. So pa tudi na drugi tekmi Ljubljančani zapustili boljši vtis in so najhitrejši možni način osvojili naslov, ki so mu ga glede na kakovost moštva in tudi ligaško raven igranja strokovnjaki pripisali že na začetku sezone.

Državno prvenstvo, finale, druga tekma Petek, 25. april HK Olimpija Ljubljana : HDD SIj Acroni Jesenice 2:0 /2:0/



//razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi

Svojo premoč so branilci naslova s prve tekme prenesli na drugo. Takoj so prevzeli pobudo, že v šesti minuti pa jih je Jaka Sodja popeljal v vodstvo. Že v prvi tretjini so imeli nekaj priložnosti, da vodstvo povišajo, Nick Bonino je ob igralcu več na ledu zadel prečko, tako da je bil izid po prvih 20 minutah le 1:0.

Jeseničani so bili v prvem delu bolj ali manj nenevarni, v okvir vrat vratarja Lukaša Horaka so sprožili le en strel, zato pa so bili v drugi tretjini povsem enakovredni. V njenem prvem delu celo nevarnejši, toda Horak se ni pustil premagati. Kazen za neizkoriščene priložnosti je prišla v 27. minuti, ko je Rok Kapel streljal, gostujoči vratarju Žanu Usu se je plošček izmuznil, Marcelu Mahkovcu pa mu ga ni bilo težko poslati v mrežo.

Druga tretjina je bila za Ljubljančane opozorilo, ki so ga vzeli resno. V zadnji tretjini so bili spet boljši tekmec, prednost bi lahko povečali, toda na koncu so bili zadovoljni tudi z izidom 2:0.

Kapetan Žiga Pavlin je sklenil kariero, a ostaja v Olimpiji v vlogi vodje ekipe:

Državni prvaki v samostojni Sloveniji 1991/92 Acroni Jesenice

1992/93 Acroni Jesenice

1993/94 Acroni Jesenice

1994/95 Olimpija Hertz Ljubljana

1995/96 Olimpija Hertz Ljubljana

1996/97 Olimpija Hertz Ljubljana

1997/98 Olimpija Hertz Ljubljana

1998/99 Olimpija Ljubljana

1999/00 Olimpija Ljubljana

2000/01 Olimpija Ljubljana

2001/02 ZM Olimpija Ljubljana

2002/03 ZM Olimpija Ljubljana

2003/04 ZM Olimpija Ljubljana

2004/05 Acroni Jesenice

2005/06 Acroni Jesenice

2006/07 ZM Olimpija Ljubljana

2007/08 Acroni Jesenice

2008/09 Acroni Jesenice

2009/10 Acroni Jesenice

2010/11 Acroni Jesenice

2011/12 Tilia Olimpija Ljubljana

2012/13 Telemach Olimpija

2013/14 Telemach Olimpija

2014/15 HDD SIJ Acroni Jesenice

2015/16 Telemach Olimpija

2016/17 HDD SIJ Acroni Jesenice

2017/18 HDD SIJ Acroni Jesenice

2018/19 HK SŽ Olimpija

2019/20 / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19)

2020/21 HDD SIJ Acroni Jesenice

2021/22 HK SŽ Olimpija

2022/23 HK SŽ Olimpija

2023/24 HK SŽ Olimpija

2024/25 HK SŽ Olimpija Prvaki v nekdanji Jugoslaviji: 1939 Ilirija (Ljubljana)

1940 Ilirija

1941–46 DP ni bilo

1947 Mladost (Zagreb)

1948 Partizan (Beograd)

1949 Mladost

1950 DP ni bilo

1951 Partizan

1952 Partizan

1953 Partizan

1954 Partizan

1955 Partizan

1956 Zagreb

1957 Jesenice

1958 Jesenice

1959 Jesenice

1960 Jesenice

1961 Jesenice

1962 Jesenice

1963 Jesenice

1964 Jesenice

1965 Jesenice

1966 Jesenice

1967 Jesenice

1968 Jesenice

1969 Jesenice

1970 Jesenice

1971 Jesenice

1972 Olimpija

1973 Jesenice

1974 Olimpija

1975 Olimpija

1976 Olimpija

1977 Jesenice

1978 Jesenice

1979 Olimpija

1980 Olimpija

1981 Jesenice

1982 Jesenice

1983 Olimpija

1984 Olimpija

1985 Jesenice

1986 Partizan

1987 Jesenice

1988 Jesenice

1989 Medveščak (Zagreb)

1990 Medveščak

1991 Medveščak Vir: STA

