Slovenska hokejska reprezentanca, ki je pred dobrim tednom v Tivoliju v okrnjeni postavi začela priprave na majsko svetovno prvenstvo, je odigrala prvo od petih pripravljalnih tekem in v gosteh z 2:4 premagala Italijo. Zahodne sosede v prihodnjih dneh čaka prvenstvo drugega kakovostnega razreda. Ob zmagi zasedbe Eda Terglava, ki še čaka na kar nekaj igralcev – ti se bodo reprezentanci pridružili po finalu državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami –, so zadeli Anže Žeželj, Miha Štebih, Matic Török in Filip Sitar.

Strelci: 0:1 Žeželj (Drozg, 4.), 1:1 Saracino (Misley, Pietroniro, 18.), 1:2 Štebih (Podrekar, Crnkić, 33.), 1:3 Török (Sever, Podlipnik, 46.), 2:3 Di Perna (Kostner, Mantinger, 50.), 2:4 Sitar (Žeželj, Magovac, 60., PP1)

Streli: Italija 31 (10, 6, 15), Slovenija 24 (7, 11, 6)

Kazni: Italija 4 (0, 2, 2), Slovenija 6 (2, 0, 4)

Postava Italija: Clara, Fadani; Glira, Larkin, Tedesco, Frycklund, Purdeller; Zanatta, Pietroniro, Ierullo, Misley, Saracino; Trivellato, Di Tomaso, Frigo, Mantenuto, Gazley; Di Perna, Seed, Mantinger, Kostner, Zanetti. Brunner

Postava Slovenije: Pintarič, Dukarič; Magovac, Čepon, Žeželj, Sitar, Drozg; Podlipnik, Goličič, Sever, Török, Jezovšek; Podrekar, Štebih, Crnkić, Marn, Langus; Rep, Smolnikar, Petrovič, Povše, Bukovec.

Moška članska reprezentanca bo danes zvečer v Italiji odigrala prvo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije IIHF, ki bo od 9. do 25. maja letos potekalo na Švedskem in Danskem.

Varovanci selektorja Eda Terglava bodo pred prvenstvom odigrali skupno pet pripravljalnih tekem. Za uvod so v okrnjeni zasedbi palice v gosteh prekrižali z Italijani, ki bodo konec tedna začeli svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda, in jih premagali z 2:4.

Slovenci so povedli po dobrih treh minutah igre, ko se je pod vodstvo podpisal Anže Žeželj, za katerega je bil to prvi gol v članski reprezentanci. Gostitelji so ob koncu uvodne tretjine izenačili, Matijo Pintariča je premagal Nick Saracino.

Miha Štebih je sredi druge tretjine, v kateri so prevladovali Slovenci, zadel za novo vodstvo risov, ki ga je v 46. minuti še okrepil kapetan Matic Török. Italijani so iskali gol priključka, v zadnji tretjini imeli terensko in strelsko premoč in v 50. minuti vendarle znižali. Za 2:3 je zadel Dylan di Perna. V 59. minuti so Terglavovi varovanci še drugič v dvoboju zaigrali z igralcem več in tokrat številčno prednost izkoristili. S svojim članskim prvencem je rezultat tekme 2:4 postavil Filip Sitar.

Italijani so na slovenski gol sprožili 31 strelov, polovico v zadnji tretjini, Slovenci pa so proti vratom tekmecev ustrelili 24-krat.

Kaj so povedali po zmagi?

"Prva pripravljalna tekma, super rezultat. Kar malo presenečeni smo bili, kako so fantje odigrali tekmo. Dobro so se gibali brez ploščka, ko pa so imeli plošček, so fantje pokazali, da si upajo igrati, bili nevarni, sploh v tej drugi tretjini, dosegli so gole, pa tudi Pinta nas je v golu držal v igri. Na koncu super zmaga celotne ekipe. Prva tekma priprav, pozitivno," je bil z videnim zadovoljen Terglav.

Edo Terglav je bil z videnim na prvi pripravljalni tekmi zadovoljen. Foto: www.alesfevzer.com

V četrtek v Mariboru proti Poljakom

Po sosedskem obračunu Slovence v četrtek na domačem ledu v Mariboru čaka tekma s Poljsko, 30. aprila pa bodo v Mariboru palice prekrižali z Dansko. Formo bodo v nadaljevanju preizkusili še na tekmah z Madžarsko 2. maja v Budimpešti in 6. maja s Kazahstanom v Stockholmu.

Terglav za dopolnitev reprezentance še čaka na konec finala državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami, na Roka Macuha, ki je v ponedeljek Olomoucu pomagal do obstanka v češki Extraligi, v kateri v finalu igra še vratar Gašper Krošelj.

Slovenija bo uvodni del prvenstva odigrala v Skupini A v Stockholmu, skupaj z Avstrijo, Finsko, Francijo, Kanado, Latvijo, Slovaško in Švedsko. Skupino B v Herningu bodo sestavljale Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Stockholmu Sobota, 10. maj

12:20, Slovenija – Kanada Nedelja, 11. maj

12:20, Slovaška – Slovenija Torek, 13. maj

16:20, Slovenija – Latvija Četrtek, 15. maj

16:20, Finska – Slovenija Petek, 16. maj

20:20, Švedska – Slovenija Nedelja, 18. maj

16:20, Slovenija – Avstrija Ponedeljek, 19. maj

16:20, Francija – Slovenija

