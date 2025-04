Začetek misije Stockholm: Za nas bo to pravi izziv, kaj se s pomlajeno ekipo da doseči #video #foto

Slovenska hokejska reprezentanca je v prevetreni zasedbi, ki še ni popolna, v Ljubljani začela priprave na majsko svetovno prvenstvo v Stockholmu najkakovostnejše ravni, kjer četo selektorja Eda Terglava čaka velik izziv. "Za reprezentanco bo to prvenstvo pravi izziv, kaj se s pomlajeno ekipo da doseči. Verjetno bo tekma s Francijo odločala o obstanku, a do tja je še daleč, zdaj se moramo osredotočiti na ta trenutek," pravi 45-letni trener, ki bo popolno ekipo dočakal čez slaba dva tedna oziroma po koncu finala državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami. Slovenci bodo v pripravah na SP odigrali pet pripravljalnih tekem, prvo čez dober teden v Italiji.

Manj kot mesec dni loči slovensko hokejsko reprezentanco od svetovnega prvenstva elitne divizije, ki ga bo v pomlajeni zasedbi igrala v Stockholmu. Selektor Edo Terglav je danes v Tivoliju zbral prevetreno zasedbo, ki še ni popolna. Potencialni kandidati Jesenic namreč še igrajo finale Alpske lige, tisti iz Olimpije, ki so sezono v ligi ICE končali že februarja, pa čakajo na konec alpske sezone železarjev, po katerem večna tekmeca čaka še finale državnega prvenstva (začel se bo 22. aprila, končal pa 25. ali 27. aprila).

Ob teh trenerski štab čakata še dva legionarja. Napadalec Rok Macuh na Češkem z Olomoucom začenja boje za obstanek v Extraligi, vratar Gašper Krošelj pa se je s Kometa Brnom uvrstil v finale Extralige. Na seznamu se je tako vsaj za prva dva tedna priprav znašlo kar nekaj mladih, tudi novih obrazov, ki bodo občutili članski reprezentančni hokej.

"Pristali smo pri zadnjem načrtu"

"Veliko je novih fantov, ki jih še nisem poznal, so pa bili prej v reprezentanci do 20 let in so zelo motivirani." Foto: Aleš Fevžer "Pretekli teden smo še ugotavljali, kako bo vse skupaj videti, koga povabimo zraven. Pred začetkom priprav smo imeli tri načrte, čakali smo Jesenice, kako jim bo šlo v Alpski ligi. Imeli smo tri načrte, A, B in C. Pristali smo na zadnjem. Super za Jesenice, da so prišli do finala in si priigrali priložnost za naslov, želim jim, da bi jim kljub zaostanku na koncu uspelo. Pri Olimpiji pa je res videti, kot da je zdaj v petem tednu priprav na novo sezono, kot bi bili avgusta. Eno je, da bodo igralci sveži, mislim, da bodo imeli veliko želje, da bo motivacija prisotna, bo pa manjkal ritem tekem, zato bodo finalne tekme državnega prvenstva in zadnje tri pripravljalne z reprezentanco zelo pomembne. Položaj je poseben, a nimamo kaj, lahko smo pričakovali nekaj takega," pravi Terglav, ki se želi osredotočiti na hokejiste, ki so že na pripravah.

"Najmanj dva tedna bomo skupaj v tej postavi, dve pripravljalni tekmi bomo odigrali s to ekipo, tako da bomo videli, kako bo. Mladi fantje igrajo na dobri ravni v tujini, zdaj želimo videti, ali je kdo že pripravljen na raven, ki nas čaka na Švedskem." Foto: Aleš Fevžer

"Zdaj se moramo ozirati na fante, ki so tukaj. Veliko je novih obrazov, ki jih še nisem poznal, so pa bili prej v reprezentanci do 20 let in so zelo motivirani. Najmanj dva tedna bomo skupaj v tej postavi, dve pripravljalni tekmi bomo odigrali s to ekipo, tako da bomo videli, kako bo. Mladi fantje igrajo na dobri ravni v tujini, zdaj želimo videti, ali je kdo že pripravljen na raven, ki nas čaka na Švedskem. Prvi trening je bil dober. Nekaj fantov že kar nekaj časa ni igralo, zato je bilo pomembno, da se čim prej zberemo, da vidimo, v kakšni formi so. Ta teden bo namenjen fizični pripravljenosti, da bomo počasi dvigovali raven igre. Ko pa bosta sezono končala še Olimpija in Jesenice, pa bo naloga, da v kratkem času sestavimo skupaj najboljšo mogočo ekipo."

"Zavedali smo se menjave generacije"

Slovenska reprezentance je v procesu pomlajevanja, dolgoletni trio nosilcev igre Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič je pred časom končal reprezentančne kariere, napadalec Rok Tičar je izrazil željo in po pogovoru s selektorjem izpušča spomladansko akcijo, v Stockolhmu prav tako ne bo Anžeta Kuralta, ki želi v popolnosti sanirati poškodbo.

Slovenci bodo v pripravah odigrali pet pripravljalnih tekem, prvo čez teden dni v Italiji. Foto: Aleš Fevžer

"Menjave generacije smo se zavedali že ob mojem prihodu (2023, op. a.). Na olimpijskih kvalifikacijah se nam lani ni izšlo, nekaj fantov je reklo, da bodo zaključili. Mlajše smo vključevali že novembra, pa nato februarja, to smo morali narediti. Nekaj fantov je še zelo mladih, a bodo morali hitro stopiti v velike čevlje," pravi Terglav, ki mu bo po novem kot pomočnik pomagal Olimpijin trener Andrej Tavželj, kot trener vratarjev se je reprezentanci iz moskovskega CSKA znova pridružil Klemen Mohorič, Gorazd Drinovec ostaja del trenerskega štaba, Domen Ramšak bo skrbel za videoanalize.

Lukaša dobro pozna Čeha Lukaša Horaka dobro pozna iz Francije, kjer sta skupaj sodelovala več let. Foto: www.alesfevzer.com Pri Hokejski zvezi Slovenije so se lotili naturalizacije vratarja Lukaša Horaka, ki ima trenutno še obveznosti z Olimpijo. Enaintridesetletnega Čeha, za katerega upajo, da bo zakrpal vrzel med starejšim in mlajšim vratarskim delom, selektor dobro pozna iz Francije. "Z Lukašem imam zelo dober odnos. Poznam ga še iz let, ko se je šele dobro začel ukvarjati s profesionalnim hokejem, šest let sva sodelovala v Franciji. Naša vratarja Pintarič (35) in Krošelj (38 let) bosta tu še kakšno leto, dve, potem pa bi Lukaš (31), ki ni najmlajši, lahko oddelal še nekaj let, da bi z njim tudi mlajše vratarje pripravili za naprej. Je zelo dobra osebnost, tako da se bo s to skupino lahko dobro ujel."

Od reprezentanc, ki bodo tik pred svojim SP, do tistih iz elite

Slovenska reprezentanca bo v pripravah odigrala pet pripravljalnih tekem. Prvo v torek, 22. aprila, z Italijo v Brunicu, 24. aprila se bodo v Mariboru pomerili s Poljsko, 30. aprila z Dansko (v Mariboru), 2. maja z Madžarsko v Budimpešti in 6. maja s Kazahstanom v Stockholmu.

Slovenci bodo prvi teden priprav oddelali v Ljubljani, nato sledi selitev v Mariboru, kjer bodo do konca meseca. Foto: Aleš Fevžer

"S tekmeci sem zadovoljen, tudi če prva dva nista iz A-skupine, gre za reprezentanci, ki bosta tik pred svojim prvenstvom (Poljska in Italija bosta prvenstvo divizije I skupine A, odprli 27. aprila, op. a.), tako da bosta v popolni postavi, kar bo za nas, ki še ne bomo popolni, dobro. Potem pa bomo počasi stopnjevali z Danci, Madžari in Kazahstanom. Zavedam se, da bo prva od teh treh tekem težka, saj bomo skupaj z nekaterimi, ki se bodo pridružili po državnem prvenstvu, šele dva dneva. Pomembno bo predvsem, da bomo dobili nazaj pravi ekipni duh," še pravi 45-letni Gorenjec, ki že več kot dve desetletji živi in službuje v Franciji, kjer je bil letos z Grenoblom francoski prvak.

Tam si je ustvaril družino, trije sinovi so hokejisti, dva igrata za mlajše selekcije Francije, ki bo na prvenstvu zadnja tekmica Slovenije. Prav proti galskim petelinom in severnim sosedom bi na papirju lahko iskali pot do večnega cilja med elito - obstanka. Slovenci bodo v skupini A v Stockholmu palice prekrižali še z Avstrijo, Finsko, Kanado, Latvijo, Slovaško in Švedsko.

Slovenci bodo na prvenstvu priložnost za obstanek iskali tudi proti Franciji, v kateri Terglav službuje že več kot 20 let. Tam si je tudi ustvaril družino. Foto: Aleš Fevžer

"Zavedamo se, da nam bo proti takim reprezentancam težko igrati, igra bo hitra, igrali bomo brez ploščka, čemur moramo dati pozornost na pripravah. Moramo biti fizično dobri. Veliko bo na vratarju, zato je zelo dobrodošlo, da se nam je Klemen (Mohorič, op. a.) lahko pridružil. Za reprezentanco bo to prvenstvo pravi izziv, kaj se s pomlajeno ekipo da doseči. Verjetno bo tekma s Francijo odločala o obstanku, a do tja je še daleč, zdaj se moramo osredotočiti na ta trenutek, ne gledam še proti 10. maju," je za konec še dodal Terglav.

Povabljeni na začetek priprav za SP*: Vratarji: Jon DUKARIČ (Slavija Jr/SLO), Ožbej ZUPAN URH (Jesenice/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA) Branilci: Kristjan ČEPON (Amiens/FRA), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Prince George Spruce Kings/CAN), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Fint Firebirds/USA), Ožbej REP (Södertajle/SWE), Tit SMOLNIKAR (KAC/AUT), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/CZE) Napadalci: Maks BUKOVEC (Celje/SLO), Mai CRNKIĆ (Mora/SWE), Jan DROZG (Kunlun Red Star/CHN), Žan JEZOVŠEK (Lindau/GER), Luka MAVER (Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Nik PETROVIČ (Zug/SUI), Jure POVŠE (Celje/SLO), Mark SEVER (Olten/SUI), Filip SITAR (University Connecticut/USA), Matic Török (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/HUN) *na seznamu vabljenih na začetek priprav so hokejisti, ki so že končali klubske sezone

Pripravljalne tekme Torek, 22. april

Italija – Slovenija (v Brunicu) Četrtek, 24. april

Slovenija – Poljska (v Mariboru) Sreda, 30. april

Slovenija – Danska (v Mariboru) Petek, 2. maj

Madžarska – Slovenija (v Budimpešti) Torek, 6. maj

Slovenija – Kazahstan (v Stockholmu)