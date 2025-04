Selektor slovenske moške reprezentance Edo Terglav bo varovance na skupnih pripravah uradno zbral v ponedeljek, ko zasedba še ne bo popolna, saj ima kar nekaj članov še klubske obveznosti. Med povabljenimi na reprezentančno akcijo – svetovno prvenstvo elite Slovence čaka med 10. in 19. majem v Stochholmu – bo tudi vratar Lukaš Horak, ki zadnji dve sezoni službuje pri ljubljanski Olimpiji.

Pri Hokejski zvezi Slovenije so se po pogovoru s Čehom pred časom odločili za naturalizacijo. 31-letnik slovenskega državljanstva še nima, a prvi operativec HZS Dejan Kontrec verjame, da ga bo kmalu prejel. "Za zdaj lahko rečem, da postopek še poteka. Kar smo morali opraviti mi, tu mislim na oddajo vseh papirjev do določenih rokov, smo naredili. O vsem smo obvestili tudi Mednarodno hokejsko zvezo (IIHF). Zdaj pa čakamo, Lukaš je še v postopku pridobivanja državljanstva, o tem so obveščeni tudi pri IIHF."

"Kar smo morali opraviti mi, tu mislim na oddajo vseh papirjev do določenih rokov, smo naredili, Lukaš pa zdaj čaka slovensko državljanstvo." Foto: Jure Makovec/STA

Do začetka prvenstva je še nekoliko več kot mesec dni, Kontrec pa je optimističen. "Bo na seznamu vabljenih hokejistov, računamo, da bodo stvari do prvenstva urejene, glede na informacije kaže dobro. Je pa jasno, da se bo moral identificirati – kot vsak drug igralec –, kar pa lahko naredimo tudi na dan tekme."

Zadnja leta sta slovenske barve med vratarji največkrat zastopala Gašper Krošelj (38 let) in Matija Pintarič (35), Luka Gračnar je končal kariero, tako da je do mlajših zazevala luknja, izpostavljajo pri HZS. "Glede na razmere z vratarji, za katere vemo, kakšne so, smo se odločili za Lukaša. Naša starejša vratarja nista več najmlajša, tudi on jih ima 31, a Edo ga dobro pozna, saj je z njim sodeloval v Grenoblu. Slišal sem, da je dober človek za slačilnico, tako da smo šli v to," je o razlogu za naturalizacijo dejal Kontrec.

Slovenski selektor Edo Terglav je s Čehom sodeloval že v Franciji. Foto: www.alesfevzer.com

Dodal je, da sam kot nekdanji hokejist sicer ni najbolj naklonjen naturalizaciji, sploh ne množičnim: "Naša naloga je, da pridobimo čim več naših domačih igralcev, mlajših, da so oni del sistema, prav zato načeloma nisem največji podpornik naturalizacije, saj se potem zgodi, da kakšen od mlajših ne dobi priložnosti. Ponekod se to morda dogaja v večjem številu, saj imajo tudi zveze različna pravila, v takem primeru vse skupaj, vsaj meni, deluje zelo umetno."

Horak se bo – kot preostali soigralci Olimpije – pripravam pridružil naknadno, saj ga čaka še finale državnega prvenstva proti Jesenicam. Začel se bo 22. aprila, končal pa 25. ali 27. aprila.

Brez kopice dolgoletnih napadalcev

Že pred meseci je postalo jasno, da dolgoletni nosilci igre, napadalci Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič, ne bodo več igrali za reprezentanco, napadalec Rok Tičar pa je za Delo povedal, da izpušča spomladansko akcijo: "S selektorjem sem se o tem pogovoril, sprejel je mojo željo. Nikakor pa se ne poslavljam od reprezentančnega dresa. V prihodnje bi rad še igral, če bom seveda povabljen k izbrani vrsti."

Anže Kuralt bo izpustil prihajajoče svetovno prvenstvo. Foto: Guliverimage

V Stockholmu risi ne bodo mogli računati še na enega reprezentančno izkušenega napadalca Anžeta Kuralta. "Kuri je bil kar nekaj časa poškodovan med klubskim obdobjem, tako da je izrazil željo, da izpusti sezono. A to ne pomeni, da je končal reprezentančno kariero," pravi Kontrec.

Prihodnji teden začetek skupnih priprav

Terglav bo varovance, ki so že končali klubske obveznosti (manjkali bodo hokejisti Olimpije in Jesenic), zbral v ponedeljek v Hali Tivoli, glavnino domačih priprav bodo opravili v Mariboru. Do prvenstva bodo odigrali pet pripravljalnih tekem. Prvo v torek, 22. aprila, z Italijo v gosteh, 24. aprila se bodo v Mariboru pomerili s Poljsko, 30. aprila z Dansko (v Mariboru), 2. maja z Madžarsko (na Madžarskem) in 6. maja s Kazahstanom (na Švedskem).

Slovenska reprezentanca bo v pripravah odigrala pet pripravljalnih tekem, dve doma: 24. aprila s Poljsko in 30. aprila z Dansko. Obe tekmi bosta v Mariboru. Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo najvišjega kakovostnega razreda bo potekalo od 9. do 25. maja v Stockholmu (Švedska) in Herningu (Danska). Slovenija bo uvodni del prvenstva odigrala v Skupini A v Stockholmu, skupaj z Avstrijo, Finsko, Francijo, Kanado, Latvijo, Slovaško in Švedsko. Skupino B v Herningu bodo sestavljale Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.

