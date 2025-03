Risi ne bodo v Mariboru gostili le Poljakov

Vodstvo slovenske hokejske reprezentance se je z vodstvom danske krovne organizacije dogovorilo, da bosta izbrani članski vrsti v času priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije med 9. in 25. majem na Danskem in Švedskem odigrali medsebojno prijateljsko tekmo, je sporočila Hokejska zveza Slovenije (HZS).

Že pred februarskim reprezentančnim zborom je bila potrjena pripravljalna tekma slovenske izbrane vrste s Poljsko. Ta bo na sporedu 24. aprila, z Dansko pa se bo pomerila 30. aprila. Obe tekmi se bosta v mariborski Ledni dvorani pričeli ob 19.00.

Varovanci slovenskega selektorja Eda Terglava bodo pred svetovnim prvenstvom tako skupno odigrali pet pripravljalnih tekem. Poleg že omenjenih domačih tekem še tri v gosteh: 22. aprila z Italijo, 2. maja z Madžarsko, 6. maja pa še s Kazahstanom na Švedskem.

Strokovni štab načrtuje začetek priprav v ponedeljek, 14. aprila, v ljubljanski Hali Tivoli.

Slovenci bodo uvodni del SP 2025 odigrali na Švedskem. Foto: LHF

Svetovno prvenstvo najvišjega kakovostnega razreda bo med 9. in 25. majem v Stockholmu na Švedskem in Herningu na Danskem. Slovenija bo uvodni del prvenstva odigrala v skupini A v Stockholmu, skupaj z Avstrijo, Finsko, Francijo, Kanado, Latvijo, Slovaško in Švedsko.

Skupino B v Herningu bodo sestavljale Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.