Slovenska hokejska vratarka Pia Dukarič, ki je v zadnjih letih uspešno združevala hokej in študij na univerzi Yale, v slovenski reprezentanci pa igrala ključno vlogo, se je pri komaj 24 letih odločila za konec kariere. "Ta šport me je izoblikoval na več načinov, kot jih lahko preštejem. Hokej bo vedno del mene, a zdaj je čas za novo poglavje," je Dukarič na družbenem omrežju potrdila, da se odpravlja novim izzivom naproti.

Slovenska hokejska reprezentanca si je brez Pie Dukarič težko predstavljala reprezentančne akcije, a se je morala že na letošnjem prvenstvu znajti brez nje. In tako bo tudi v prihodnje.

24-letna vratarka, ki je v preteklosti med risinjami kravžljala živce tekmicam tudi z več kot 60 obrambami na tekmo, je na družbenem omrežju sporočila, da končuje kariero.

"Od zgodnjih juter do poznih noči, zmag in razbitih src"

"Po letih, ko sem temu športu dajala vse, kar sem lahko, je prišel čas, da se poslovim od hokeja. Od zgodnjih juter do poznih noči, zmag in razbitih src ... Ta šport me je oblikoval v to, kar sem, na več načinov, kot jih lahko preštejem. Neizmerno sem hvaležna Yale Hockey, vsakemu soigralcu, trenerju in navijačem, ki so bili del te poti. Hvaležna in počaščena sem, da sem lahko leto za letom nosila slovenski dres. To so bili eni od najbolj nepozabnih trenutkov mojega življenja. Predvsem pa hvala moji družini - vaša ljubezen in podpora sta mi pomenili vse in brez nje ne bi bila, kjer sem. Hokej bo vedno del mene, a zdaj je čas za novo poglavje. 30 se poslavlja," je zapisala Dukarič.

Tudi igranje v moških ekipah ji ni bilo tuje

Ljubljančanka, ki jo je hokejska pot odpeljala med vratnici Olimpije, Slavije in Bleda, v dresu katerega je branila tudi na članskih moških tekmah, je lep čas kariere trenirala in igrala s fanti. Branila je tudi za ženski avstrijski in finski klub, hokejski tabor na Švedskem pa je bil tisti, ki ji je odprl vrata do priložnosti, ki jo dobijo redki.

Prejela je ponudbo za šolanje in treniranje na univerzi Yale ter jo sprejela z odprtimi rokami. Na Yalu je zadnja štiri leta uspešno usklajevala študij molekularne, celične in razvojne biologije ter hokejsko kariero v dresu Yale Buldogs.

"Ob začetku študija molekularne, celične in razvojne biologije sem sprva razmišljala, da bi šla po koncu tega študirat medicino, a trenutno razmišljam, da bi ostala v hokeju. Morda pa se bom pozneje odločila, da nadaljujem študij medicine," je pred letom dni dejala v intervjuju za Sportal.

Zdaj je jasno, da je njene hokejske vratarske poti konec.

