Slovenke so se poslovile s petim porazom, selijo se skupino nižje

Slovenke so izgubile prve štiri tekme (z Italijo z 0:12, z Latvijo z 2:11, v tretjem krogu po boljši predstavi z Južno Korejo s 3:6, v nedeljo pa še proti gostiteljicam Britankam z (2:8).

Takšen razplet je pomenil, da bi se Slovenke rešile le, če bi po rednem delu premagale Kazahstan na zadnji tekmi. Ta je imel pred zadnjim krogom tri točke, zato bi si lahko privoščil tudi poraz po podaljšku.

A je bilo po dobri polovici tekme jasno, da Slovenkam ne bo uspelo. V prvi tretjini so bile še enakovredne in zaostajale le za gol, njihove tekmice pa so si pot do zmage odprle v drugem delu, ko so zadele petkrat, štiri gole so dosegle med 34. in 38. minuto.

V zadnji tretjini je Sara Confidenti znižala na 1:7 in tako poskrbela za častni gol, Kazahstan pa je na koncu zmagal z 9:1.

Razmerje v strelih je bilo 55-16 za Kazahstan; v slovenskih vratih je Tjaša Intihar zbrala 37 obramb, zadnjih deset minut je branila Jera Vovk in jih dodala še devet.

Kazahstan je tako ostal v tem kakovostnem razredu, Slovenke bodo leta 2026 igrale na SP divizije II (skupina A). Italija pa si je že pred zadnjo tekmo s štirimi zmagami (in razliko v zadetkih 27:0) zagotovila prvo mesto na tem SP in s tem napredovanje v drugi kakovostni razred.

Selektor Boštjan Kos je imel v Dumfriesu na voljo pomlajeno zasedbo, veliko igralk je novink na takšnem tekmovanju.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina B, Dumfries, 5. dan Torek, 15. april Lestvica: Sreda, 9. april Četrtek, 10. april Sobota, 12. april Nedelja, 13. april

Slovenska reprezentanca: Vratarki: Tjaša Intihar (Slavija Jr/SLO), Jera VOVK (Triglav Kranj/SLO) Branilke: Kaja AVSENEK (Triglav Kranj/SLO), Tamara Tara BREZNIK (Olimpija/SLO), Lea BULJETA (Brno Valkyres/CZE), Iris KARALIČ (Slavija Jr/SLO), Brina OMAN (Maribor/SLO), Nuša POREKAR (Maribor/SLO) Napadalke: Julija BLAZINŠEK (Villach Ladyhawks/AUT), Sara CONFIDENTI (Neuberg Highlanders/AUT), Deja GLAVIČ (Triglav Kranj/SLO), Anemaria GOLOB (Maribor/SLO), Klara KOKOLJ (Olimpija/SLO), Nina MAVER (Olimpija/SLO), Arwen NYLAANDER (Troja-Ljungby/SWE), Tina PAZLAR (KAC/AUT), Urša PAZLAR (Olimpija/SLO), Gaja PEZDIR (Sabres St. Pölten/AUT), Pia PREN (Södertälje/SWE), Lejla ROGELJ (Triglav Kranj/SLO), Manca STROPNIK (Maribor/SLO), Veronika TROBIŠ (Olimpija/SLO)

Preberite še: