Slovenke pozno zvečer proti gostiteljicam

Slovenska ženska hokejska reprezentanca bo ob 21. uri odigrala četrto tekmo svetovnega prvenstva divizije I skupine B. Nasproti ji bodo stale hokejistke Velike Britanije. Slovenke imajo po treh tekmah na računu tri poraze in nič točk, Britanke pa zmago in štiri točke. V višji rang tekmovanja bo napredovala zmagovalka turnirja, zadnjeuvrščena pa bo nazadovala v divizijo II. Slovenska ženska reprezentanca si je za cilj zadala obstanek v tej konkurenci, ki je po rangu tretja v svetovnem hokeju, a so v ekipi že pred prihodom na Škotsko poudarili, da bo naloga zaradi menjave generacije težka.