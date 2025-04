Slovenke misijo Dumfries začenjajo proti sosedam

Škotski Dumfries ima slovenski ženski hokej v lepem spominu, saj so si risinje pred šestimi leti prav tam, z zmago v diviziji II-A, po desetletju in pol izborile napredovanje v višji kakovostni razred svetovnega ženskega hokeja, v katerem bodo tekmovale tudi letos.

Varovanke selektorja Boštjana Kosa tudi tokrat čaka zahtevna naloga, med 9. in 15. aprilom se bodo na prvenstvu merile z reprezentancami Italije, Južne Koreje, Kazahstana, Latvije in Velike Britanije.

Slovenke so lansko svetovno prvenstvo enakega kakovostnega razreda v Rigi končale na petem mestu in se izognile izpadu v nižji razred tekmovanja. Tja so se preselile šeste Poljakinje, prvo mesto in napredovanje pa so si zagotovile Slovakinje.

Risinje bodo prvo tekmo odigrale v sredo ob 17.30, ko jim bodo nasproti stale Italijanke. Na lanskem prvenstvu je dvoboj sosed s 6:1 pripadel Italiji.

V četrtek bodo palice prekrižale z Latvijkami, v soboto z Južno Korejo, v nedeljo zvečer z gostiteljicami, za konec pa se bodo v torek pomerile še s Kazahstankami.