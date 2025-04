Kopitar s Kralji zapravil priložnost za skok na četrto mesto #video

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL izgubili proti Seattle Kraken z 1:2 in ostali na petem mestu zahodne konference. Kralji, ki so se že uvrstili v končnico, na petem mestu za Coloradom zaostajajo za točko. Slovenec Anže Kopitar je bil na ledu za kralje dobrih 20 minut, a proti golu sprožil vsega en strel.

Za Seattle je bila zmaga brez pomena, saj ekipa iz zvezne države Washington na severozahodu ZDA na 13. mestu zahodne konference nima več možnosti za končnico.

Tokrat je bilo vse odločeno v drugi tretjini. Quinton Byfield je Los Angelesu sicer zagotovil vodstvo v 22. minuti, Matty Benniers in Brandon Montour pa sta v 39. in 40. v vsega 54 sekundah poskrbela za preobrat in končni izid.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Anže Kopitar je bil na ledu dobrih 20 minut, a proti golu Joeyja Daccorda sprožil vsega en strel. Daccord je bil z 29 obrambami eden ključnih igralcev za zmago Seattla, čeprav je bil na nasprotni strani z obrambo manj zelo razpoložen tudi Darcy Kuemper.

Los Angeles zdaj čakata dva prosta večera, nato pa zaporedna obračuna proti Anaheimu in Coloradu, za konec rednega dela sledi še gostovanje v Edmontonu in domača tekma proti Calgaryju.

Vodilni Winnipeg že pri 110 točkah

Novo zmago je dosegel vodilni Winnipeg, ki je s 3:1 ugnal St. Louis in je že pri 110 točkah. Odločilen je bil gol Alexa Iafalla v 48. minuti za vodstvo z 2:1. Adam Lowry je devet sekund pred koncem postavil končni izid na prazen gol, ko so gosti zamenjali vratarja s šestim igralcem v polju. Prvi gol za rekordno 53. zmago v rednem delu je za Kanadčane dosegel Morgan Barron, vmes je izenačil Pavel Bučnevič.

Winnipeg ostaja na prvem mestu. Foto: Reuters

Brayden Point je dosegel dva gola in podajo, Nikita Kučerov pa gol in dve podaji za zmago Tampa Bay Lightning proti New York Rangers s 5:1. Tampa je že v drugem delu tekmovanja, New York pa se krčevito bori za uvrstitev med najboljših deset. Trenutno je prav na 10. mestu in ima tako kot Detroit 79 točk, a mestni tekmeci Islanders zaostajajo za vsega točko, Columbus pa za dve.

Pomemben korak k nadaljevanju je storil Calgary, ki je s 3:2 slavil pri zadnjeuvrščeni ekipi lige v San Joseju. S 85 točkami je na devetem mestu na zahodu. Gostje so vse tri gole dosegli v zadnjem delu, ko so zabili Adam Klapka, Morgan Frost in Matt Coronato. Vratar Dustin Wolf je zbral 29 obramb.

Boleč poraz pa je Edmontonu prizadejal Anaheim. Kanadčani so ostali na šestem mestu zahoda, a jim po porazu grozijo dodatne tekme za uvrstitev v končnico. Anaheim je možnosti za končnico prvenstva že zapravil.

Liga NHL, 7. april:

Lestvica

