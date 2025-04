Ruski stroj za hokejske zadetke Aleksander Ovečkin je v nedeljo postal najboljši strelec rednega dela najmočnejše hokejske lige na svetu. V UBS Areni v Elmontu v New Yorku je dosegel 895. zadetek v karieri in s tem presegel rekord Wayna Gretzkyja. Prvi kamenček v mozaik statističnega presežka je položil daljnega 5. oktobra 2005. Pri ligi NHL so zbrali vse njegove zadetke in jih zapakirali v 18-minutni video.