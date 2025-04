"Za menoj je res super klubska sezona, najboljša v teh šestih letih, odkar sem na Finskem. Se je pa vedno lepo vrniti v Slovenijo, sploh pa v reprezentanco. Vemo, da kar nekaj igralcev, ki so zadnje desetletje ali še več gradili reprezentanco, ne bo zraven. A iz tega moramo potegniti tudi kaj pozitivnega. Na primer to, da bomo mi mladi dobili več priložnosti. Cilj je obstanek. Verjamem, da imamo možnosti za to," pravi 21-letni hokejski napadalec Matic Török, ki kljub mladosti igra pomembno vlogo med članskimi risi. Te med 10. in 19. majem v Stockholmu čaka svetovno prvenstvo elitne divizije.

Slovenska hokejska reprezentanca je v ponedeljek v Tivoliju v okrnjeni zasedbi, saj še čaka na kopico hokejistov, ki imajo klubske obveznosti, začela priprave na majsko svetovno prvenstvo elitne divizije. Med risi je tudi tokrat predstavnik mlade garde Matic Török, ki je jeseni 2023 dobil priložnost v članski zasedbi, jo odlično izkoristil in se zasidral v reprezentanci.

"Meni se je vedno super vrniti v Slovenijo, sploh pa v reprezentanco. Poznam vse fante, s katerimi se čez sezono ne vidimo, tako da jih je na zborih res lepo videti, malo povprašati, kako so, kaj se jim je kaj v zadnjih mesecih zgodilo. Super je," je 21-letnik vesel vnovičnega snidenja z rojaki.

Že šest sezon na severu Evrope

Matic Török je kljub 21 letom pomemben adut slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com

Kot pravi, v reprezentanco prihaja spodbujen z dobrimi predstavami v finski elitni članski ligi.

Török se je na kaljenje v eno od hokejskih svetovnih velesil odpravil pri 16 letih. Na Finskem je najprej igral v mlajših selekcijah, zadnji dve sezoni pa je glavnino tekem oddelal v tamkajšnji najkakovostnejši članski Liigi.

V zadnjem tekmovalnem obdobju je naredil statistični preskok, na 57 tekmah rednega dela je dosegel 28 točk (12 golov, 16 asistenc), v končnici pa klubu KooKoo, ki je izpadel po boju za četrtfinale, pomagal na štirih tekmah in vpisal gol.

"Menim, da smo imeli res izjemno dobro ekipo. Verjeli smo, da bomo lahko veliko naredili, tako da je bil tisti izpad v prvem krogu za nas kar malo težek, a to je pač hokej. Če pogledam svoje igre, menim, da sem imel res odlično sezono. Rekel bi, da kar najboljšo v teh šestih letih, odkar sem na Finskem, tako da sem s klubskim delom lahko res zadovoljen," nam je dejal napadalec iz Hraš, zadovoljen tudi s svojim napredkom v obrambi, ki jo je ob našem zadnjem pogovoru označil za element, potreben nadgradnje.

"Mislim, da sem se tudi v obrambi kar precej izboljšal. V prvi finski ligi je veliko poudarka na tem, tako da sem bil iz tekme v tekmo boljši tudi v obrambi, tako da gre tudi ta na boljše."

Za njim je najboljša sezona, odkar igra na Finskem. Foto: Aleš Fevžer

Ostaja na Finskem, vloge vodje se ne boji

Török se je od kolektiva KooKoo poslovil, a bo še naprej igral v močnem finskem prvenstvu: "Ostajam na Finskem, kluba pa za zdaj še ne smem izdati (smeh, op. a.)."

In če pogleda v klubsko prihodnost? Do kam segajo cilji? "Moji cilji so vedno najvišji, a druga stvar je, koliko so realni. Šel bom sezono po sezono, potem pa bomo videli, kako se bodo stvari odvile."

Kljub 21 letom je uspešno stopil v velike reprezentančne čevlje in postaja adut pomlajene zasedbe. Vloge vodje se ne boji, nenazadnje je bil v preteklosti tudi kapetan mlajše reprezentančne selekcije. "Iskreno, meni je to, da si vodja v ekipi, še posebej v domači reprezentanci, ena najboljših vlog," hrabro pravi naš sogovornik.

"Iz slovesa nekaterih moramo potegniti tudi kaj pozitivnega"

"Iskreno, meni je to, da si leader v ekipi, še posebej v domači reprezentanci, ena najboljši vlog." Foto: Aleš Fevžer Slovenska reprezentanca, ki je iz preteklosti vajena skakanja med elito in nižjim rangom svetovnega prvenstva, se bo med 10. in 19. majem v Stockholmu v družbi Kanade, Slovaške, Latvije, Finske, Švedske, Avstrije in Francije potegovala za obstanek med elito.

"Igranje med elito so za nekatere hokejiste sanje, da lahko tam igrajo proti najboljšim reprezentancam, kot so Kanada, Finska, Švedska. To bo super turnir, super izkušnja, ki se je zelo veselim. Vemo, da kar nekaj igralcev, ki so zadnje desetletje ali še več gradili reprezentanco, ne bo zraven. A iz tega moramo potegniti tudi kaj pozitivnega. Na primer to, da bomo mi mladi dobili več priložnosti, stopili v večje čevlje. Cilj je obstanek. Verjamem, da imamo možnost za to. Se pa zavedamo, da bo težko. Bomo stremeli k temu cilju in naredili vse, da bi nam uspelo," je optimistično zaključil Török, ki med elito še ni igral, je pa na lanskem prvenstvu divizije I, skupine A, pomagal z golom in asistencama.

Varovance Eda Terglava prva od petih pripravljalnih tekem čaka prihodnji torek v Italiji. Foto: Aleš Fevžer

Slovence v pripravljalnem obdobju čaka pet testnih tekem, prva prihodnji torek, ko se bodo v Brunicu pomerili z Italijani.

Povabljeni na začetek priprav za SP*: Vratarji: Jon DUKARIČ (Slavija Jr/SLO), Ožbej ZUPAN URH (Jesenice/SLO), Matija PINTARIČ (Grenoble/FRA) Branilci: Kristjan ČEPON (Amiens/FRA), Jan GOLIČIČ (Gatineau Olympiques/CAN), Aleksandar MAGOVAC (Amiens/FRA), Maks PERČIČ (Prince George Spruce Kings/CAN), Matic PODLIPNIK (Kitzbuhler/AUT), Urban PODREKAR (Fint Firebirds/USA), Ožbej REP (Södertajle/SWE), Tit SMOLNIKAR (KAC/AUT), Miha ŠTEBIH (Horacka Slavia Trebic/CZE) Napadalci: Maks BUKOVEC (Celje/SLO), Mai CRNKIĆ (Mora/SWE), Jan DROZG (Kunlun Red Star/CHN), Žan JEZOVŠEK (Lindau/GER), Luka MAVER (Linz/AUT), Ken OGRAJENŠEK (Linz/AUT), Nik PETROVIČ (Zug/SUI), Jure POVŠE (Celje/SLO), Mark SEVER (Olten/SUI), Filip SITAR (University Connecticut/USA), Matic Török (KooKoo/FIN), Anže ŽEŽELJ (Fehervar/HUN) *na seznamu vabljenih na začetek priprav so hokejisti, ki so že končali klubske sezone

Pripravljalne tekme Torek, 22. april

Italija – Slovenija (v Brunicu) Četrtek, 24. april

Slovenija – Poljska (v Mariboru) Sreda, 30. april

Slovenija – Danska (v Mariboru) Petek, 2. maj

Madžarska – Slovenija (v Budimpešti) Torek, 6. maj

Slovenija – Kazahstan (v Stockholmu)