Avstrijska hokejska reprezentanca se vneto pripravlja na majsko svetovno prvenstvo, na katerem bo v Stockholmu igrala tudi proti Sloveniji. Selektor Roger Bader še čaka na kopico udarnih adutov, a vseh ne bo dočakal, saj so nekateri člani Red Bull Salzburga sodelovanje odpovedali.

Če je lani v Pragi za severne sosede igralo okoli deset članov rdečih bikov, naj bi jih letos precej manj. Zagotovo bodo igrali Peter Schneider, Thomas Raffl, Lucas Thaler in Paul Stapelfeldt, medtem ko Benjamina Nissnerja in Maria Huberja na Švedskem ne bo v postavi.

Uradno naj bi nekateri vabilo zavrnili zaradi poškodb in dolgih sezon, a po poročanju Salzburger Nachrichten naj bi šlo za nezaupnico Švicarju. Kritike selektorjevega dela naj bi bile prisotne že dlje časa, a se o njih javno ne govori.

Švicar pavi, da je ob govoricah ostal brez besed. Foto: Guliverimage

Na pisanje avstrijskega medija so se odzvali tako Bader kot dva igralca. "Ko to berem, sem brez besed. Vsako leto nekateri igralci odpovedo sodelovanje na svetovnem prvenstva iz osebnih razlogov. Nissner in Huber sta mi že januarja in februarja nakazala svoj umik, dokončno odločitev pa sporočila po končnici. Tako kot Ali Wukovits tudi ona dva potrebujejo odmor po tako intenzivni sezoni. Ne vidim razloga, da bi dvomili o njunih besedah."

Oglasila sta se tudi Wukovits in Huber, ki pravita, da "odpovedi nimajo nobene zveze z Baderjem, imamo spoštljiv odnos".

Bader je ob tem dodal, da naj bi se vsi drugi kandidati iz Salzburga pridružili reprezentanci. Med njimi bo tudi naturalizirani vratar Atte Tolvanen, ki si je pred nekaj dnevi prislužil naziv MVP končnice lige ICE. Finec naj bi, kljub nekaterim drugačnim govoricam, vendarle branil na prvenstvu, ima pa tudi dovoljenje, da zaradi visoko noseče žene med prvenstvom zapusti Švedsko.

Avstrijci in Slovenci bodo palice na prvenstvu prekrižali na predzadnji tekmi, 19. maja.