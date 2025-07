Na Bledu so uradno odprli prenovljeno Ledeno dvorano – investicija prenove hladilnega sistema je težka okoli tri milijone evrov –, ki jo je zaznamovala tekma nekaterih nekdanjih in še vedno aktivnih hokejistov, med katerimi je bil tudi NHL-ovec Anže Kopitar. Bitka mladih in starih je imela dobrodelno noto, s 5:1 pa je pripadla "mladini".

Ledena dvorana na Bledu je bila v zadnjih štirih mesecih deležna celovite prenove hladilnega sistema in rekonstrukcije, kar je razveselilo več domačih klubov, rekreativnih skupin, predvsem pa je skoraj 300 otrokom, vključenim v tekmovalni program, omogočilo, da bodo lahko še naprej trenirali tu.

Župan Občine Bled Anton Mežan pravi, da so bili na razpotju, ali zapreti dvorano ali pa ugrizniti v kislo jabolko. Foto: Gorazd Jukovič/STA

Investicijo, financirano iz proračuna Občine Bled ter javnega razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, so danes na slavnostnem dogodku še uradno odprli.

"Dvorana je vrednejša za tri milijone evrov. Preden smo se odločili za investicijo, je bilo vse skupaj kar rizično. Ali zapreti dvorano, saj se preprosto ni dalo več delati, ali pa ugrizniti v to kislo jabolko in ne pustiti od 250 do 300 otrok zunaj dvorane. Tu trenira najmanj deset ekip, tu trenirajo različni klubi. Hvala vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k temu, da se je ta projekt opravil v rekordnem času. V tujini so rekli, da bomo delali vsaj pol leta, na koncu so delali štiri mesece," je dejal župan Občine Bled Anton Mežan.

Ekshibicijsko tekmo mladih in starih si je ogledalo več kot tisoč gledalcev. Foto: Gorazd Jukovič/STA

Milijon evrov nepovratnih sredstev je občina pridobila na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Minister Matjaž Han je ob tem izpostavil željo, da športu vrnejo tisto, kar je šport v zadnjih desetletjih dal slovenskemu narodu.

Foto: Gorazd Jukovič/STA

Rdeča nit odprtja v zelo lepo zapolnjeni dvorani je zaznamovala ekshibicijska tekma z dobrodelno noto starih in mladih hokejistov. "Staro gardo" so med drugim zastopali nekdanji dolgoletni selektor slovenske reprezentance Matjaž Kopitar, Dejan Kontrec, Valerij Šahraj, Marjan Gorenc, Jure Zamida, Boris Pretnar, Egon Murič, Miloš Potočnik, Edvin Karahodžić ..., ki jih je s trenerske klopi vodil Toni Tišlar.

Mlada ekipa je zmagala s 5:1. Foto: Gorazd Jukovič/STA

Na čelu mlade vrste je bil najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar, pa tudi Tomaž Razingar, Žiga Svete, Jurij Repe, Aljoša Crnović, Marcel Mahkovec, Jan Goličič, Filip Sitar ...

Zabave in atraktivnih potez na obeh straneh ni manjkalo in čeprav rezultat ni bil v ospredju, dodajmo, da so mladi zmagali s 5:1, častni zadetek za stare pa je dosegel Matjaž Kopitar.

Foto: Gorazd Jukovič/STA

Obiskovalci so lahko na brezplačnem dogodku po želji donirali za razvoj športa na ledu, blejskim klubom s tradicijo, ob tem pa je potekal srečelov, na katerem sta mlada srečneža med drugim prejela podpisan dres in hokejsko palico Anžeta Kopitarja.