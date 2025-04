"Hokejska zveza Slovenije (HZS, op. p.) pozdravlja sklep vlade, da Lukašu Horaku podeli slovensko državljanstvo," je dopoldne sporočila HZS in ob tem dodala, da pozdravlja odločitev vodstva HK Olimpija, da češkega vratarja Lukaša Horaka, ki je prejel slovensko državljanstvo , do izteka 48 ur pred drugo tekmo finala končnice za naslov prvaka ne prijavi kot slovenskega igralca. Popoldne so se na navedbe odzvali pri Olimpiji in zanikali, da Horaka niso želeli prijaviti kot Slovenca.

Slovenska moška hokejska reprezentanca bo lahko v prihodnosti računala tudi na Čeha Lukaša Horaka. "Omenjena odločitev predstavlja dobrodošlo spremembo s stališča moške članske reprezentance, saj njenemu strokovnemu štabu ponuja širši nabor kandidatov za vratarja. Z izpolnjenim pogojem slovenskega državljanstva in ob izpolnjevanju preostalih zahtev Mednarodne hokejske zveze (IIHF, op. p.) bi Lukaš Horak v primeru, ko bi se strokovni štab odločil, da ga vpokliče med rise, tako lahko branil slovenske barve na tekmovanjih pod okriljem IIHF," je v dopoldanskem sporočilu za javnost zapisala krovna zveza.

Ob tem je pozdravila odločitev vodstva HK Olimpija, da Lukaša Horaka do izteka 48 ur pred drugo tekmo finala končnice za naslov državnih prvakov ne prijavi kot slovenskega igralca, skladno z akti HZS in propozicijami tekmovanj pod okriljem zveze. Omenjena odločitev v tako občutljivem trenutku, kot je finale končnice državnega prvenstva, sledi načelom "fair playa".

Olimpija zavrača navedbe HZS

Popoldne so se na navedbe HZS odzvali pri HK Olimpija Ljubljana in odločno zavrnili navedbo HZS, da Horaka niso želeli prijaviti kot slovenskega igralca za finale DP. "Klub si je prizadeval, da bi Lukaš v finalu zaigral kot domači igralec, in je aktivno delal na prijavi. Predstavniki HZS pa so se zavestno izogibali komunikaciji in s tem zavlačevali postopke. Potem ko je včeraj HZS ignorirala pozive predstavnikov kluba, je bila kaplja čez rob današnje pokroviteljsko sporočilo za javnost. Zaporedje dogodkov krovne organizacije dojemamo kot načrtno, slabonamerno in nepotrebno provokacijo," so zapisali pri Olimpiji.

Olimpija je zavrnila navedbe HZS o tem, da Horaka niso želeli prijaviti kot slovenskega igralca za finale državnega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Omenjena stvar ni edina zamujena priložnost krovne organizacije, ki zaradi takih dogodkov postaja sama sebi namen"

"V HK Olimpija Ljubljana v dejstvu, da bi Horak kot slovenski državljan zaigral v finalu državnega prvenstva, vidimo pomembno simbolno gesto, ki bi poudarila njegovo osebno in športno zavezanost Sloveniji ter dodala še večjo težo finalni tekmi. Odločitev, da igralec v tako ključnem trenutku ne sme nastopiti kot slovenski igralec, ne izraža 'fair playa', temveč pomeni zamujeno priložnost, da bi skupaj obeležili športne vrednote z občutkom pripadnosti in spoštovanja do države, ki jo je Horak izbral za svoj novi športni dom. Seveda pa omenjena zadeva ni edina zamujena priložnost naše krovne organizacije, ki zaradi takšnih dogodkov postaja sama sebi namen," so še dodali.