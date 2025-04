Hokejski vratar Lukaš Horak je danes uradno prejel slovensko državljanstvo, tako da bo 31-letni Čeh že na petkovi drugi finalni tekmi državnega prvenstva igral kot Slovenec, so sporočili iz njegovega kluba HK Olimpija Ljubljana. Horak, ki zadnji dve sezoni igra za ljubljansko moštvo, bo tako lahko nastopil tudi za slovensko reprezentanco. To maja čaka svetovni prvenstvo elitne divizije v Stockholmu.

"To je izjemen trenutek za našega vratarja in za celotno organizacijo. Ponosni smo na njegovo odločitev, da postane slovenski državljan in sprejme odgovornost nastopanja za slovensko reprezentanco," so zapisali pri ljubljanskem klubu.

Že na petkovi drugi finalni tekmi državnega prvenstva bo tako Lukaš Horak prvič branil kot slovenski državljan.

Horak se je Olimpiji pridružil leta 2023 in hitro postal nepogrešljiv člen ekipe ter ljubljenec tivolskega občinstva. Lukaš je novembra lani podaljšal sodelovanje z Olimpijo in bo v zelenem dresu nastopal tudi v sezonah 25/26 in 26/27.

