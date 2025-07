Iz HK Olimpija Ljubljana so sporočili, da bo njihov dres v prihodnji sezoni nosil kanadski centralni napadalec Marly Quince.

Pred odhodom v Evropo je 31-letni Marly Quince igral v študentski ligi NCAA, po končanem študiju pa je profesionalno kariero nadaljeval v ECHL. Svojo hokejsko pot v Evropi je začel v Veliki Britaniji, nato je dve sezoni nastopal za HK 32 Liptovský Mikuláš v slovaški prvi ligi, kjer se je dokončno uveljavil. V zaključku zadnje sezone se je pridružil ekipi Fischtown Pinguins iz Bremerhavna, za katero igra slovenski trio Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič, ter ji pomagal v končnici nemške lige DEL.

Quince je na 47 tekmah zadnje sezone za slovaško moštvo dosegel 38 točk (19 zadetkov, 19 asistenc), za nemški Fischtown Pinguins pa se na 15 tekmah – šest od teh jih je odigral v končnici – ni vpisal med strelce ali asistence.

"To je bila v preteklosti naša slabost, kar se nam je poznalo pri učinkovitosti"

"Marly je igralec, ki si ga želi vsak trener. Odgovoren in zanesljiv v obrambnih nalogah ter velik borec. Poleg tega je odličen na buliju, verjamem, da bo igral veliko odločilnih minut. Njegova velika dodana vrednost je tudi igra okoli gola in pred njim. Ta je bila v preteklosti naša slabost, kar se nam je poznalo pri učinkovitosti. Zdaj smo s Poleijem in Quinceom dobili dva igralca, ki sta v tem segmentu igre odlična," je v klubski mikrofon dejal direktor HK Olimpija Anže Ulčar.

Pri Olimpiji verjamejo, da so dobili "zanesljivega in discipliniranega centra, ki se ponaša tudi z visokim odstotkom uspešnosti v sodniških metih. V napadalni tretjini je odličen v igri pred nasprotnikovim golom. Tako smo uravnotežili vse ofenzivno naravnane nove igralce z odgovornim igralcem, ki s ponosom upravlja tudi umazano delo."