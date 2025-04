Olimpija na Jesenicah do zaključnega ploščka za naslov

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so na uvodni finalni tekmi državnega prvenstva upravičili vlogo favorita, v dvorani Podmežakla so HDD Sij Acroni Jesenice premagali z 1:4 in si priigrali zaključni plošček za naslov prvaka. Tega lahko izkoristijo že v petek v Hali Tivoli, saj ekipi igrata na dve zmagi. Če prvak v petek še ne bo znan, bo odločitev padla v nedeljo, prav tako v Ljubljani.

S prvo tekmo med Sijem Acronijem Jesenicami in Olimpijo Ljubljano se je začel veliki finale državnega prvenstva v hokeju. V njem sta pričakovano najboljša slovenska kluba. Status favorita imajo zeleno-beli iz Ljubljane, ki so ga kljub pomanjkanju tekem v zadnjem obdobju potrdili tudi na ledu in si zagotovili prvi zaključni plošček za naslov že v petek.

Če bodo uspešni, bodo osvojili 20. naslov prvaka v samostojni Sloveniji za ljubljanski hokej. Jeseniški hokejisti so v tem obdobju naslov prvaka osvojili 13-krat.

Do finala DP sta ekipi prišli že januarja. Olimpija Ljubljana se je domačemu tekmovanju pridružila v polfinalu in v dveh tekmah premagala kranjski Triglav. Jeseničani pa so DP igrali v celoti, v polfinalu pa premagali RST Pellet Celje.

Državno prvenstvo, finale Torek, 22. april

HDD Sij Acroni Jesenice : HK Olimpija 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

0:1 Červeny 12. (Bičevskis, Pance), 0:2 Sabolič 15. (Simšič), 0:3 Bonino 29. (Kapel, Mašič), 0:4 Bohinc 30. (Bičevskis), 1.4 Koblar 60. (Lesničar, Svetina)

Ljubljančani so imeli v prvi tretjini terensko premoč, več so bili pri ploščku, predvsem v drugem delu tretjine so si pripravili več priložnosti. Eno od teh so izkoristili v 12. minuti, ko je Žiga Pance opravil veliko dela, plošček spravil do Marisa Bičevskisa, ta pa ga je prenesel na desno stran do Rudolfa Červenyja, ki mu ni bilo težko zadetki praktično praznega gola. Tri minute pozneje je premoč zeleno-belih krona nekdanji železar Robert Sabolič, ki je postavil izid uvodnega dela, 0:2. Olimpija je na go, Žana Usa v prvih 20 minutah sprožila 15 strelov, Jeseničani na gol Lukaša Horaka štiri.

Olimpija je v drugi tretjini v razmiku dobre minute še dvakrat zadela. Na 3:0 je zvišal Nick Bonino, ki naj bi tudi v prihodnji sezoni drsal v dresu ljubljanskega kluba, na +4 pa je po slalomu med gostitelji zvišal Rožle Bohinc. Častni zadetek Jeseničanov je v zadnji minuti dosegel Gregor Koblar, ki je postavil končnih 1:4.

Zmaji lahko

Po koncu državnega prvenstva se bo kar nekaj hokejistov priključilo pripravam slovenske reprezentance na majsko svetovno prvenstvo. Reprezentanco danes v Italiji čaka prva od petih pripravljalnih tekem.

