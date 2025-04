Konec čakanja, začenja se ekspresni lov za domačo zvezdico

Ekspresni finalni boj državnega prvenstva med večnima tekmecema z Jesenic in iz Ljubljane se bo začel v torek ob 19. uri v dvorani Podmežakla, rivala pa igrata na zgolj dve zmagi, tako da bi bil prvak lahko znan že v petek v Tivoliju. Če bo serija po petkovi tekmi izenačena, pa bo prvak lovoriko osvojil v nedeljo, prav tako v Ljubljani. Olimpija (različni pravni subjekti) je v samostojni državi naslov slavila 19-krat, Jeseničani (prav tako različni subjekti) pa 13-krat. Tekme na Jesenicah se bo udeležila tudi ekipa, ki je pred desetimi leti osvojila prvo zvezdico novega kolektiva HDD Jesenice. Za Olimpijo bo to prva uradna tekma po skoraj dveh mesecih in koncu sezone v ligi ICE.

Konec je čakanja na finale hokejskega državnega prvenstva med Jesenicami in Olimpijo, edinima kolektivoma, ki sta v samostojni Sloveniji osvajala naslove državnih prvakov. Tako železarji kot zmaji so do 13 oziroma 19 zvezdic prišli v okviru različnih pravnih subjektov.

Letošnji finale bo ekspresen. Začel se bo v torek, konča se lahko že v petek, najpozneje pa v nedeljo. Prvak bo torej znan v manj kot tednu dni.

Jeseničani bodo v finalu - ne glede na to, ali bosta o zmagovalcu odločali dve ali tri tekme - gostitelji zgolj na prvem, torkovem obračunu. Železarji so tudi v letošnji sezoni igrali v nižjekakovostnem klubskem tekmovanju (Alpska liga) kot večni rivali, ki sodelujejo v ligi ICE.

Olimpija je zadnjo klubsko uradno tekmo odigrala pred skoraj dvema mesecema, 25. februarja. Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Vloga izrazitega papirnatega favorita pripada Ljubljančanom, ki se potegujejo za četrti zaporedni naslov, a ... Za Olimpijo je še ena sezona brez končnice v ligi ICE. V boju za četrtfinale jo je še drugo leto zapored izločil Pustertal. Zeleno-beli so zadnjo uradno tekmo odigrali pred skoraj dvema mesecema, 25. februarja, nato pa čakali na konec klubske sezone železarjev.

Za varovance Andreja Tavžlja se zdi, kot da so zadnje tedne v pripravah na novo sezono. Pred dnevi je zeleno-beli tabor, ki naj bi ga po poročanju avstrijskih medijev v prihodnjem tekmovalnem obdobju s trenerske klopi vodil dozdajšnji sotrener prvaka Salzburga, Kanadčan Ben Cooper, palice na testni tekmi prekrižal z reprezentanco Hrvaške. Sosede, ki se pripravljajo na svetovno prvenstvo tretjega razreda, so zmaji premagali s 5:2.

Povsem drugačna je zgodba pri Jeseničanih, ki so v zadnjem času na dvobojih slovenskih rivalov prikazali več želje. Ti v finale državnega prvenstva vstopajo tekmovalno ogreti. Tretjič so igrali v finalu Alpske lige, v katerem so po petih tekmah priznali premoč Zell am Seeju trenerja Marcela Rodmana, ki se je razveselil premiernega alpskega naslova.

Železarji so alpsko sezono končali pretekli teden, ko so v finalu izgubili z Zell am Seejem. Foto: Aleš Fevžer

Železarji, ki nastopajo pot taktirko finskega trenerja Nika Eronena, bodo tako v torek odigrali edino finalno tekmo na domačem ledu. Začela se bo ob 19. uri, ogledala pa si jo bo tudi ekipa, ki je v sezoni 2014/15 temu pravnemu subjektu priigrala prvi naslov državnega prvaka, so sporočili Jeseničani.

Drugi in morda zadnji finalni dvoboj, glede na sistem tekmovanja, precej razvrednotenega finala se bo v petek v Tivoliju začel ob 19. uri. Če prvak po petkovi tekmi še ne bo znan, bo o njem odločala nedeljska tekma, ki je v Tivoliju predvidena ob 16. uri.

Olimpija napada četrti zaporedni naslov, sicer pa 20. v samostojni državi, v kateri je naslove osvajala v okviru različnih pravnih subjektov. Foto: www.alesfevzer.com

Po koncu državnega prvenstva se bo kar nekaj hokejistov priključilo pripravam slovenske reprezentance na majsko svetovno prvenstvo. Reprezentanco v torek v Italiji čaka prva od petih pripravljalnih tekem.

Finale državnega prvenstva Torek, 22. april, dvorana Podmežakla

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK Olimpija Ljubljana Petek, 25. april, dvorana Hala Tivoli

19.00 HK Olimpija Ljubljana - HDD Sij Acroni Jesenice *Nedelja, 27. april, morebitna tretja tekma, dvorana Hala Tivoli

16.00 HK Olimpija Ljubljana - HDD Sij Acroni Jesenice