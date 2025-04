Veliko slavje Rodmanovih in konec jeseniških upov o naslovu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so za ohranitev upov na nadaljevanje alpske sezone na gostovanju pri Zell am Seeju nujno potrebovali zmago, a se jim ni izšlo po željah. Avstrijsko moštvo, ki ga kot glavni trener vodi Marcel Rodman, je zmagalo s 5:1 in serijo na štiri zmage dobilo s 4:1. Za novinca v finalu Zell am See je to prva alpska lovorika, sploh prvič je v tem tekmovanju zmagal avstrijski klub. Železarji, ki so tretjič igrali v finalu, ostajajo pri enem naslovu. Edini gol gostov je dosegel Nejc Brus. Za Jeseničane sezone še ni konec, čaka jih še finale državnega prvenstva proti Olimpiji. Prva tekma bo 22. aprila v dvorani Podmežakla, prvak pa bo znan 25. ali 27. aprila v Hali Tivoli.

Jeseničani so v finalu dobili prvo tekmo v gosteh s 3:1, drugo doma izgubili z 0:4, potem pa še enkrat klonili v gosteh s 3:4 in na prejšnji domači tekmi z enakim izidom izgubili po podaljšku. Danes si tako za morebitno nadaljevanje niso smeli privoščiti poraza, a je bil Zell am See boljši in si po petih tekmah finala zagotovil skupni uspeh kot prva avstrijska ekipa v tem tekmovanju.

Sij Acroni Jesenice so v finalu alpske lige igrale tretjič po sezonah 2021/22 in 2022/23. V tej zadnji so Jeseničani tudi zmagali, ko so premagali Cortino, v prvem finalu leto prej jih je ugnal Asiago.

Odkar alpska liga poteka v sedanjem formatu, so zmagali Ritten (2016/17 in 2023/24), Asiago (2017/18 in 2021/22), SŽ Olimpija (2028/19 in 2020/21) ter zdaj še prvič Zell am See.

Za železarje sezone še ni konec. Naslednji teden jih čaka še finale državnega prvenstva, ko se bodo na dve zmagi pomerili z večnimi tekmeci iz Ljubljane. Prva tekma bo 22. aprila na Jesenicah, druga 25. v Ljubljani, kjer bo tudi morebitna tretja 27. aprila.

Alpska liga, finale, peta tekma

Torek, 15. april:

Alpska liga, finale HDD Sij Acroni Jesenice – EK Zeller Eisbären /1:4/ //razmerje v zmagah, igrali so na štiri zmage

