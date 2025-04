Jeseničani v Avstrijo po novo vodstvo v seriji

Na sporedu je tretja tekma finala Alpske lige, v katerem se merita HDD Sij Acroni Jesenice in Zell am See. Uvodno srečanje je s 3:1 pripadlo železarjem, v torek pa je zasedba Marcela Rodmana v dvorani Podmežakla s 4:0 zmagala v gosteh. Pot k tej je tlakovala že v 12. sekundi. Bo tudi tretji dvoboj pripadel gostom? Ekipi igrata na štiri zmage. Četrta tekma bo v nedeljo na Jesenicah.