Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so finale Alpske lige odprli z zmago (3:1) na gostovanju pri tekmecu Zell am See, ki ga s trenerske klopi vodi Marcel Rodman. Ob 19. uri bodo odigrali prvo finalno domačo tekmo. V dvorani Podmežakla lahko pred domačimi gledalci, ki jih spodbujajo, da pridejo v čim večjem številu, prednost v seriji na štiri zmage še zvišajo.

Železarji v finalu igrajo tretjič (2022) in lovijo drugi naslov po letu 2023, Zell am See pa v finalu nastopa prvič. Ekipi igrata na štiri zmage. Tretja tekma bo v Avstriji 10. aprila, druga domača pa Jeseničane čaka v nedeljo, 13. aprila. Če zmagovalec ne bo znan po štirih tekmah, so termini še 15., 17. in 19. april.

Železarji računajo na bučno domačo podporo. Foto: Grega Valančič Za Jeseničane pa nato sezone ne bo konec, saj jih po koncu alpske lige čaka še finale državnega prvenstva, v katerem se bodo merili s starimi tekmeci iz Ljubljane. Državno prvenstvo se bo začelo 22. aprila na Jesenicah, druga tekma bo 25. aprila v Ljubljani, morebitna tretja pa 27. aprila prav tako v Ljubljani.

Alpska liga, finale, druga tekma

Torek, 9. april:

